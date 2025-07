Google Websuche: Google kombiniert KI-Übersicht und Suchergebnisse – neue Web Guides starten (Galerie)

Google hat vor einiger Zeit die KI-Übersicht in der Google Websuche eingeführt, die die Inhalte der Suchergebnisse für die Nutzer zusammenfassen sollen. Weil dieser gigantische Diskussionsblock allerdings für Diskussionen sorgt und sowohl bei Nutzern als auch Webmastern nicht immer gut ankommt, zeigt sich jetzt eine Art Kompromissfunktion. Mit Google Web Guide werden Suchergebnisse per KI kategorisiert und zusammengefasst.



Die Google Websuche wurde vor einiger Zeit um die KI-Übersicht erweitert und in den USA (seit gestern auch in UK) gar um den KI-Modus erweitert. Beide haben gemeinsam, dass die Inhalte von der Gemini-KI generiert und die Nutzer kaum noch auf die eigentlichen Webseiten weitergeleitet werden. Das sorgt aus den unterschiedlichsten Gründen für große Diskussionen, die ihr unter anderem am Ende dieses Artikels nachlesen könnt. Allerdings muss auch jedem klar sein, dass das weiterhin die Zukunft ist.

Jetzt führt Google eine Art Zwischenschritt ein, mit dem man die KI weiterhin eingreifen lassen will, aber stärker auf die Suchergebnisse und ihre Informationsquellen setzt. Bei Web Guides handelt es sich um einen Modus, bei dem die Webseiten und ihre Inhalte kategorisiert werden. Vielleicht vergleichbar mit Google News oder der neuen Google Discover-Kategorisierung. Natürlich sind die Themen aufgrund der Suchanfrage recht ähnlich, daher bezieht sich die Kategorisierung unter anderem auf den Inhaltstyp.

Auch in diesem Modus werden die Weblinks reduziert, stehen aber weiterhin im Mittelpunkt der Nutzung. Es ist eine alternative Sortierung inklusive der bereits erwähnten Kategorisierung sowie einigen Zusatzinformationen von Gemini. Das ist sicherlich ein vernünftiger Weg, mit dem man alle Interessen unter ein Dach bringt: Weiterhin Weblinks, eine nützliche Kategorisierung als Fortschritt und einige zusätzliche Inhalte von Gemini, die man mittelfristig sicherlich ausbauen wird.

Der neue Modus ist ein Teil der Search Labs und kann daher optional aktiviert werden (bisher noch nicht im europäischen Raum). Es ist ein Teil des Web-Tabs und noch nicht des All-Tabs mit den kombinierten Ergebnissen aus Websuche und Gemini.

