Knallerpreis: Google Pixel 9a jetzt mit 20 Prozent Rabatt sichern – 439 Euro, Eintauschbonus & Gratis-Audible

Google hat schon vor einigen Monaten das Budget-Smartphone Pixel 9a auf den Markt gebracht, das als erfolgreicher Ableger der Pixel 9-Smartphones sehr viele Stärken mitbringt. Jetzt will Google die Verbreitung ankurbeln und bietet das Gerät aktuell zu einem echten Knallerpreis bei Amazon: Aktuell bekommt ihr das Pixel 9a für nur 439 Euro inklusive einiger weiterer Vorteile. Das solltet ihr auf der Suche nach einem neuen Smartphone nicht verpassen.



Mit den Pixel-Smartphones ist Google schon seit mehreren Jahren auf der Überholspur und wird dies sicherlich auch mit den nächsten Generationen bleiben. Dank der starken Gemini-KI sowie der lokalen Künstlichen Intelligenz kann Google immer wieder nachlegen und hat auch in diesem Bereich die Konkurrenz hinter sich gelassen. Aber diese Stärken sind nicht nur auf den neuen Flaggschiffen verfügbar, sondern ohne Abstriche auch auf den Budget-Geräten. Und das ist auch das Geheimnis der Geräte, die zu den attraktivsten Paketen in dieser Preisklasse gehören.

Nur noch wenige Tage gibt es das Pixel 9a für nur noch 439 Euro und damit schon jetzt 20 Prozent günstiger als der empfohlene Verkaufspreis. Für diesen Preis bekommt ihr nicht nur das Smartphone mit seinen enorm starken Leistungen für diese Preisklasse, sondern natürlich auch das starke Software-Paket aus dem Hause Google: Die bereits erwähnten KI-Funktionen sowie die Gewissheit, dass es immer wieder mit neuen Features aktualisiert wird. Rein aus Softwaresicht bekommt ihr ein leicht abgespecktes Pixel 9 oder auch Pixel 10 – und das jetzt auch noch zum Kampfpreis.

Um diesen Verkaufspreis und den Wert einmal einzuordnen: Google wird das Pixel 9a noch für knapp sieben Jahre mit Updates versorgen – Sicherheitsupdates, Feature Drops und mehr. Für 439 Euro habt ihr bis in das Jahr 2032 ein sicheres und aktuelles Smartphone, das Freude machen kann. Das macht nur 63 Euro pro Jahr – derzeit unschlagbar. Das Smartphone wird noch mehrere Dutzend Feature Drops und monatliche Updates erhalten. Dazu könnt ihr das Smartphone bei Bedarf in fünf Raten mit Null Prozent Zinsen kaufen und ihr bekommt von Amazon 60 Tage Audible gratis. Wer noch mehr sparen will, kann sein altes Smartphone zudem bei Amazon eintauschen.

Natürlich wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass schon bald die Pixel 10-Smartphones starten. Doch wer auf ein a-Gerät schaut, für den werden die kommenden Flaggschiffe vermutlich ohnehin eher nicht in Frage kommen.

» Viele weitere Pixel-Aktionen im Google Store

Letzte Aktualisierung am 2025-08-09 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.