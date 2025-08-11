Chromebooks: Google zieht Zockern den Stecker; Steam für ChromeOS wird eingestellt, alle Spiele verschwinden

Google hat sehr viele Ressourcen darauf verwendet, den Funktionsumfang der Chromebooks auszubauen und von Web-Anwendungen bis zu Android-Apps und lokalen Anwendungen möglichst viel Flexibilität zu bieten. In diesem Rahmen kam auch die Spieleplattform Steam zu ChromeOS – doch damit wird schon bald Schluss sein. Google hat angekündigt, schon bald den Stecker zu ziehen.



Um die Chromebooks möglichst breit aufzustellen und auch für Gamer interessant zu machen, wurde vor einigen Jahren Steam für ChromeOS gestartet, das die bekannte Spieleplattform sowie eine Reihe von ausgesuchten Titeln auf die Geräte bringt. Wie erfolgreich das bis dato gewesen ist, lässt sich nur schwer abschätzen, denn es gibt weder aktuelle Zahlen noch nennenswerte Erweiterungen oder Updates seit der damaligen Ankündigung.

Jetzt hat Google angekündigt, „Anfang 2026“ den Stecker zu ziehen. Offenbar wird das Projekt nach wie vor hauptsächlich von Google selbst am Leben gehalten und nicht unbedingt vom Betreiber Valve. Sobald der Stecker gezogen wird, werden auch alle bereits heruntergeladenen und installierten Spiele nicht mehr funktionieren. Es ist also ein echter Rückschritt, der vor allem die Nutzer betrifft, die sich damals ein Gaming-Chromebook haben aufschwatzen lassen.

Google bedankt sich bei den bisherigen Nutzern dafür, dass sie die Zukunft von Gaming auf Chromebooks mitgestaltet zu haben. Wer den Blog aufmerksam liest, weiß allerdings, dass es keine Zukunft für die Chromebooks gibt. Google wird demnächst ChromeOS und Android fusionieren und sich somit vom Betriebssystem verabschieden. Wenn man an den Chromebooks als Konzept festhält, dann werden diese auf Android unterwegs sein und benötigen daher keine Steam-App. Man kann das bereits als Zeichen der Chromebook-Abwicklung sehen.

Wie erst der Anlauf von Google nach der ersten Ankündigung genommen wurde, zeigt sich schon darin, dass Steam für ChromeOS niemals die Beta verlassen hat.

[9to5Google]

