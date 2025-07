Google Keep: Notizen-App bekommt neue Oberfläche im Material 3 Expressive Design (Screenshots)

Die Notizen-App Google Keep hat zuletzt wieder eine Reihe von neuen Funktionen erhalten und jetzt steht das Update auf die neue Designsprache vor der Tür: Bei vielen Nutzern zeigt sich in diesen Tagen die Oberfläche im Material 3 Expressive Design, die einige Änderungen mitbringt, die sowohl die Hauptnavigation als auch die Suchleiste und den Floating Action Button betreffen.



Google Keep bekommt eine neue Oberfläche, die jetzt den Richtlinien des Material 3 Expressive Design folgt und damit etwas mehr Freiheiten erhält. Die größte Änderung findet sich direkt auf der Startseite der App, denn man hat den gesamten oberen Bereich neu strukturiert. Statt wie bisher das Hamburger-Menü, die Suchleiste und auch das Profilbild in einer Karte zusammenzufassen, sind diese nun wieder sichtbar voneinander getrennt.

Die Animation in der Suchleiste bleibt bestehen, die zunächst den Keep-Schriftzug zeigt und sich anschließend in den Text für die Suchleiste verwandelt. Das Hamburger-Menü und auch der Zugriff auf das Google-Konto sind in separaten Bereichen zu sehen. Die nächste Änderung gibt es beim Floating Action Button (FAB), der die einzelnen Notizen-Typen auflistet, die erstellt werden können. Bei diesem tauschen der Text und die Grafik die Positionen.

Die nächste Änderung findet sich innerhalb der Notizen. Alle Buttons mit den Einzelfunktionen sind jeweils in einem eigenen Bereich zu finden. Die Funktionen für das Anpinnen, die Erinnerung oder das Archivieren bekommen ebenfalls einen eigenen Bereich mit abgerundetem Rahmen. Ihr könnt alle Änderungen auf den obigen Screenshots sehen. Es zeigt sich, dass zumindest für Google Keep der Weg zur neuen Material-Generation gar nicht so weit ist.

Die neue Oberfläche wird derzeit für viele Nutzer der aktuellen Version 5.25.282.00.90 sichtbar, benötigt aber nach wie vor eine serverseitige Aktivierung.

» Google Keep & Google Tasks: Die Erinnerungen aus der Notizen-App kommen bald in die Aufgabenverwaltung

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-07-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.