Android Updates: Neue Canary-Version, Live Updates, Fusion mit ChromeOS, Android Auto-Update und mehr

Die letzte volle Android-Woche im Juli geht langsam zu Ende und hat uns auch diesmal wieder sehr viele interessante Ankündigungen und zum Teil auch Richtungsänderungen gebracht. Von Android Canary über die ChromeOS-Verschmelzung bis hin zu Android 16, neuen App-Oberflächen und Android Auto-Updates. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Die letzten Tage dieser Android-Woche haben uns viele interessante Einblicke gebracht, die das Betriebssystem nachhaltig verändern werden: Denn vom Start auf dem Desktop über die schnellen Canary-Updates bis hin zu neuen Oberflächen war einiges dabei gewesen, das wir näher beleuchten konnten. Es war auch in der theoretischen Sommerpause wieder viel los in der Android-Welt und wir haben euch natürlich wie gewohnt zeitnah über alles Wichtige informiert. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Google Maps Navigation erhält neue Buttons in Android Auto

Die Google Maps Navigation für Android Auto erhält neue Buttons, mit denen sich die Routenplanung bzw. auch der Start der Navigation für die beiden Standardadressen schneller starten lässt. Bei ersten Nutzern zeigt sich ein Button, der zweite ist noch auf dem Weg.

Android und ChromeOS verschmelzen

Google wird die beiden Betriebssysteme Android und ChromeOS verschmelzen, sodass das ursprünglich nur für Smartphones konzipierte Betriebssystem zukünftig auch auf dem Desktop zum Einsatz kommen soll. Android wird ChromeOS ersetzen und damit aus den Chromebooks praktisch Androidbooks machen – wenn man diese denn tatsächlich so nennen würde.

Android Canary ist da

Mit Android Canary öffnet Google ein ganz neues Kapitel für die Android-Updates. Denn man legt den Turbo ein und will den Nutzern in kurzen Abständen neue Betriebssystem-Versionen liefern. Das entlastet den Beta-Kanal und soll dafür sorgen, dass auch experimentelle Funktionen länger verfolgt werden können.

Gemini ersetzt Google Assistant in Android Auto

Gemini wird den Google Assistant in Android Auto ersetzen. Das ist nicht nur für Gemini ein großer Schritt, sondern auch für Android Auto selbst, dessen Funktionsumfang dadurch wächst und deren verbale Bedienung sehr viel leichter als bisher sein wird.

Android 16 Live Updates

Android 16 wird mit der in Kürze startenden QPR1 die Live Updates einführen. Wir zeigen euch, woraus diese Live Updates bestehen, wie sie umgesetzt werden und wie sich Google als Betriebssystem-Betreiber deren Nutzung vorstellt.

Die wichtigsten Android 16 QPR1 Neuerungen

Google hat die letzte Android 16 QPR1 Beta 3 veröffentlicht, der schon bald die finale Version für die Pixel-Smartphones folgen sollte. Wir zeigen euch die wichtigsten Neuerungen in dieser Ausgabe, die vor allem an der Oberfläche noch einige Veränderungen mitbringt.

Neue Android-Oberflächen kommen

Google spendiert einigen Android-Apps eine neue Oberfläche. Sowohl das Widget ‚auf einen Blick‘ als auch die smarte Musikerkennung Now Playing sowie der Discover Feed bekommen sowohl designtechnische als auch funktionale Änderungen. Hier findet ihr sie alle in der Übersicht.

Neue Fast Pair-Oberfläche kommt

Mit Fast Pair hat Google schon vor langer Zeit eine Technologie zur schnellen Anbindung von externen Geräten geschaffen, die auch für die Aufrechterhaltung zuständig ist. Jetzt steht ein Update für die Akku-Anzeige der angebundenen kabellosen Gerätschaften vor der Tür.

