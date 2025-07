Gemini Update: Start für Android Auto und Smart Home, neue Bild- und Video-KI, Gemini für WearOS und mehr

Es geht die letzte volle Gemini-Woche im schönen Monat Juli zu Ende und war wieder einmal voll gefüllt mit neuen Produkten und Funktionen, interessanten Ausblicke und auch einer Reihe von zusätzlichen Integrationen in andere Google-Produkte. Natürlich haben wir euch wie gewohnt über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Rund um das KI-Modell Gemini und auch dessen Ableger hat sich in den letzten Tagen wieder vieles getan, über das wir euch natürlich hier im Blog auf dem Laufenden gehalten haben: Mittlerweile spielen die medialen Stärken eine große Rolle, es gibt neue Integrationen, Gemini für WearOS und Smart Home und mehr. Diese Woche war wieder gut gefüllt mit News rund um Gemini. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini ersetzt Google Assistant in Android Auto

Gemini wird den Google Assistant schon sehr bald in Android Auto ersetzen. Grundsätzlich ist das seit langer Zeit bekannt, doch erst jetzt macht Google scheinbar die letzten Schritte, um dies auch umzusetzen. Es zeigt sich, dass der Rollout gar nicht mehr so weit entfernt ist.

Gemini für WearOS ist da

Gemini für WearOS wird jetzt breiter ausgerollt. Alle Nutzer ab WearOS 4 haben nun die Möglichkeit, den Google Assistant durch Gemini zu ersetzen und entsprechend mehr Funktionen und ein größeres Verständnis auf den Smartwatches zu nutzen.

» Gemini für WearOS wird für viele Nutzer ausgerollt









Gemini Flow startet für viele Nutzer

Der KI-Filmgenerator Gemini Flow startet jetzt für immer mehr Nutzer. Wir zeigen euch, welches Möglichkeiten das Tool schon jetzt bietet.

Gemini Drops bringen regelmäßige Updates

Google überträgt das Konzept der Drops jetzt auch auf Gemini. Nach den Android Feature Drops und den Pixel Drops folgen die Gemini Drops, die man einmal monatlich veröffentlichen möchten.

Google Translate Live-Übersetzung integriert Gemini

Die Google Translate Live-Übersetzung integriert Gemini jetzt noch tiefer als bisher. Das KI-Modell wird sichtbarer, die Oberfläche übersichtlicher und die Übersetzung stärker.

Gemini mit neuer Bilderkennung

Gemini erhält eine optimierte Bilderkennung, die mittlerweile ein starkes Bildverständnis hat. Man kann nicht mehr nur Objekte und Personen finden, sondern auch Segmente anhand einer Beschreibung detailliert markieren.

Neue Gemini-Funktionen in Google Fotos

Gemini bringt zwei neue KI-Bildbearbeitungen zu Google Fotos: Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, Bilder in Videos umzuwandeln oder auch den Bildstil per Remix-Funktion durch eine alternative Version im Comic- oder 3D-Stil oder anderen Stilen auszutauschen.

Gemini-App erhält eine neue Oberfläche

Die Gemini-App für das Web erhält eine neue Oberfläche, die sich interessanterweise von der persönlichen Begrüßung verabschiedet und gleichzeitig in Richtung der Google-Startseite entwickelt. Ob es da wohl schon bald eine Zusammenführung geben soll?

Gemini für die Smart Home-Nutzung in den Startlöchern

Gemini wird schon bald für die Smart Home-Nutzung starten. Google hat das jetzt offiziell bestätigt, weil die Assistant-Probleme wohl zu groß geworden sind und man das nicht mehr unter den Teppich kehren konnte. Eine Lösung wird es allerdings nicht geben, sondern nur das baldige Upgrade auf Gemini.

