Pixel Update: Unzählige Pixel 10-Leaks, Pixel Watch 4, neue Android-Apps, Pixel Laptop mit Android und mehr

Eine aufregende Pixel-Woche geht zu Ende, die uns zum baldigen Abschluss des Monats sehr viele Leaks rund um die kommenden Pixel 10-Smartphones gebracht, zu den beiden Pixel Watch 4-Größen, aber auch zu kommenden App-Updates. Wir konnten viele Renderbilder zeigen, neue Spezifikationen und auch Verkaufspreise. Wie üblich blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzte Pixel-Woche hat uns wieder sehr viele Informationen zu den kommenden Produkten gebracht, die aus Renderbildern der Pixel 10-Smartphones, der Pixel Watch, neuer Spezifikationen und vieler weiterer Details bestanden. Aber wir konnten euch auch neue Apps zeigen und über ein neues Pixel Notebook spekulieren. Es war sehr viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Infos zu den Pixel 10-Smartphones

Die Pixel 10-Smartphones werden von Google in weniger als vier Wochen vorgestellt und sind in der aktuellen Hochphase wieder Stammgast bei den Leakern. Noch vor der großen Leak-Woche haben wir euch alle Informationen zu den Smartphones zusammengestellt, die ihr von den Specs bis zu den Stärken in diesem Artikel finden könnt.

» Alles was bisher zu den Pixel 10-Smartphones bekannt ist

Alle Infos zur Pixel Watch 4

Auch die Pixel Watch 4 steht bald in den Startlöchern und soll schon sehr bald auf dem ‚Made by Google‘-Event vorgestellt werden. Wir zeigen euch vorab alle Informationen zu den Smartwatches, die in vier verschiedenen Varianten und natürlich auch den unterschiedlichsten Farben erscheinen.

» Alles was zu den Pixel 4-Smartwatches bekannt ist









Kommt ein Pixel Notebook?

Es gibt neue Leaks zu einem möglichen Pixel Notebook. Google dürfte wohl zum Anschieben der kommenden Android-ChromeOS-Fusion einen eigenen Laptop auf den Markt bringen, der die beiden Welten auch auf Ebene der Hardware vereint.

» Google arbeitet wohl an einem Pixel Notebook mit Android

Neue Android-Oberflächen für Pixel-Apps

Einige Pixel-Apps werden eine neue Oberfläche erhalten, wobei sich das bei den ersten Ablegern schon gezeigt hat. Es gibt neue Oberflächen und Funktionen für ‚auf einen Blick‘, für die smarte Musikerkennung und auch für den Google Discover Feed.

» Google spendiert einigen Pixel-Apps eine neue Oberfläche

Pixel 10-Leaks

Es gibt viele neue Leaks zu den Pixel 10-Smartphones, die wir hier einfach einmal als nicht weiter zu kommentierende Auflistung zusammenfassen: Renderbilder aller Smartphones, offizielle Fotos von Google, erste Infos zu Aktionen und auch zum neuen Ladesystem Pixelsnap.

» Viele Produktfotos vom Pixel 10

» Viele Produktfotos vom Pixel 10 Pro

» Google zeigt das Pixel 10 Pro offiziell

» Google bietet exklusives Pixel 10-Angebot

» Viele Produktfotos vom Pixel 10 Pro Fold

» Google zeigt alle Pixel 10-Smartphones

» Alle Pixel 10-Größen + neues Ladesystem









Pixel Watch 4 Leaks

Auch die Pixel Watch 4 ist in dieser Woche überraschend häufig geleakt worden. Wir wissen jetzt, wie viel die Pixel Watch 4 kosten soll und wann Google diese auf den Markt bringt. Aber es gibt auch neue Renderbilder der Smartwatch in den wichtigsten angebotenen Farben sowie neue Informationen zum verwendeten Ladesystem. Tatsächlich spendiert Google eine große Änderung, ist aber noch nicht an dem Punkt angekommen, den sich viele Nutzer wünschen würden.

» So viel sollen die Pixel Watch 4 Smartwatches kosten

» Pixel Watch 4 erhält neues Ladesystem

» Viele neue Produktfotos der Pixel Watch 4

Letzte Aktualisierung am 2025-07-19 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.