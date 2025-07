Android Auto: Gemini ersetzt Google Assistant – Start des neuen KI-ChatBot wird vorbereitet (Screenshots)

Google wird der Infotainment-Plattform Android Auto schon bald ein großes Update spendieren, das die digitale Assistenz in den Fahrzeugen betrifft. Denn der Abschied des Google Assistant steht bevor und gleichzeitig der Neustart von Gemini für Android Auto. Die jüngsten Schritte zeigen, dass der nicht ganz risikofreudige Tausch schon sehr bald stattfinden könnte.



Wir wissen schon seit Monaten, dass Google den Assistant für Android Auto einstellen und durch Gemini ersetzen wird. Das war zunächst durch Leaks bekannt, dann durch konkrete Schritte, die an der Oberfläche sichtbar geworden sind und seit einigen Monaten auch durch eine offizielle Ankündigung seitens Google. Bisher heißt es, dass man den Assistant bis zum Ende des Jahres auf allen Plattformen durch Gemini ersetzen will, hat dazu aber nach wie vor keinen konkreten zeitlichen Rahmen genannt.

Innerhalb von Android Auto gab es in den letzten Monaten immer wieder Hinweise auf den Start von Gemini mit dem dazugehörigen Abschied vom Google Assistant. In diesen Tagen hat sich das erneut gezeigt, denn in den Einstellungen wurde der Punkt „Google Assistant“ vollständig gestrichen und durch „digital assistant“ ersetzt. Ihr könnt das auf obigem Screenshot sehen, der von der aktuellen Version der Android-App stammt.

Ein Tap auf diese Zeile in den Optionen führt weiterhin zu den Google Assistant-Einstellungen, aber das auf Gemini oder einen anderen Assistenten umzulegen, ist dann kein großer Schritt mehr. In Kürze dürfte das zu den Gemini-Einstellungen führen.









Gemini für Android Auto

Es ist ein sehr großer Schritt, den wir euch erst kürzlich in unserem Artikel zu Gemini für Android Auto vorgestellt haben. Denn es steht nicht nur der Austausch des Assistenten bevor, sondern damit verbunden auch ein großer Zuwachs an Funktionen. Gemini ermöglicht die Kommunikation in natürlicher Sprache, kann viel Informationsquellen anzapfen und kombinieren, kann Apps fernsteuern und vieles mehr.

Aber es soll auch Gemini Live von Anfang an einziehen, mit dem eine ganz neue Ebene der Kommunikation möglich wird. Mit Gemini Live ist eine permanente Kommunikation möglich, sodass die Nutzer sich regelrecht mit dem Fahrzeug bzw. dessen Infotainment-Display unterhalten können. Wir dürfen gespannt sein, was man funktionell alles im ersten Schritt umsetzen wird.

Es ist zu erwarten, dass Gemini für Android Auto noch im Sommer für alle Nutzer starten wird. Mutmaßlich im Laufe des August im Rahmen eines großen Android Feature Drop. Dieses wird stets vor einem Pixel Feature Drop ausgerollt, das vielleicht noch zusätzliche Funktionen für Pixel-Nutzer mitbringen kann. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten, sodass ein breiter Rollout für alle Nutzer zur selben Zeit sehr wahrscheinlich ist.

[9to5Google]

