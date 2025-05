Android Auto: Google startet Gemini Live und viele neue Apps – die Plattform nimmt endlich wieder Fahrt auf

Google will rund um die Infotainment-Plattform Android Auto nach einer etwas längeren Pause wieder größere Schritte machen und hat in diesen Tagen gleich zwei interessante Ankündigungen machen können. Beide zielen darauf ab, dass der Funktionsumfang der Plattform ausgebaut wird und sich nicht mehr nur hauptsächlich auf Navigation und Musik konzentriert. Auch das Verweilen während des Parkens spielt eine Rolle.



Die Plattform Android Auto wird von Google seit vielen Jahren gepflegt, wurde aber trotz aller Updates und Anpassungen kaum signifikant weiterentwickelt. Nach wie vor konzentriert es sich hauptsächlich auf die Nutzung der Navigation sowie die Steuerung der Musik – also der beiden klassischen Themen während der Autofahrt. Zwar ist auch die Kommunikation per Telefonat oder diktierter Nachrichten möglich, aber damit endet der Einsatzbereich bei den allermeisten Nutzern sicherlich schon wieder.

Gemini bringt neue Funktionen

Das soll wohl ändern, denn Google zielt nun darauf ab, dass die Nutzer die Plattform sowohl während der Fahrt als auch im Stand intensiver als bisher nutzen. Für die Fahrt zieht Gemini in Android Auto ein, das auch im Fahrzeug den Google Assistant ersetzen und mit neuen Funktionen vergessen machen soll. Dabei geht es in erster Linie darum, deutlich intelligenter zu sein, den Nutzern mehr Antworten zu liefern und eine natürliche Kommunikation zu ermöglichen.

Vor allem Gemini Live ist sehr interessant, denn es ist praktisch ein digitaler Beifahrer, mit dem der Fahrer permanent oder bei Bedarf in Kontakt stehen kann. Gemini kann auf die Navigation zugreifen, diese anpassen, Orte auf der Wegstrecke empfehlen, viele Aktionen mit natürlicher Formulierung ausführen oder sich auch Dinge merken, den Nutzer an Dinge erinnern und mehr. Was alles möglich ist, haben wir euch erst vor wenigen Tagen in unserem ausführlichen Artikel zu Gemini in Android Auto beschrieben.









Neue Apps für mehr Entertainment

Um den Funktionsumfang von Android Auto weiter zu steigern, werden schon bald neue App-Kategorien unterstützt. Schon vor einigen Wochen sind die ersten Spiele in Android Auto gestartet und jetzt stehen sowohl das Videostreaming als auch Browser kurz vor dem Start. Außerdem soll die Kommunikation über VoIP von Android Auto unterstützt werden. Interessant ist aber sicherlich das Videostreaming für längere Aufladezeiten oder das Parken sowie der Browser mit dem potenziellen Einzug von Web-Apps.

Beides zielt darauf ab, dass die Nutzer die Plattform umfangreicher als bisher nutzen sollen. Denn die Verwendung sollte auf das Parken beschränkt sein. Statt also auszusteigen oder das Smartphone bzw. mitgebrachte Tablet selbst zu verwenden, sollen die Nutzer bei Android Auto bleiben. Wie gut das angenommen werden wird, bleibt abzuwarten. Wir haben euch in einem anderen Artikel bereits alle Infos zu den neuen Android Auto-Apps zusammengestellt.

Beide Ankündigungen für Android Auto wurden rund um die Android Show und die Google I/O gemacht. Interessanterweise war noch keine Rede von der neuen Oberfläche, dem Light Mode sowie der Unterstützung der Fahrzeugsteuerung. Alles, was sonst noch in der Pipeline ist, findet ihr in unserem Artikel zu den kommenden Neuerungen in Android Auto.

