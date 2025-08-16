Google TV: Steht die Smart TV-Plattform erneut vor dem Aus? Gemini und YouTube TV könnten es verdrängen

Googles Smart TV-Plattform Google TV hat schon eine sehr lange und vor allem wechselhafte Geschichte hinter sich, die aus mehreren Aufstiegen und auch Abwärtsphasen bestand. Jetzt scheint sich der Betriebssystem-Aufsatz wieder in einer Abwärtsspirale zu befinden, aus der das Produkt deutlich verkleinert hervorgehen oder gänzlich ersetzt werden wird. Die größte Konkurrenz kommt tatsächlich aus eigenem Hause.



Man sollte meinen, dass sich Google TV auf der Erfolgsspur befindet, denn die Nutzerzahlen nehmen stark zu und haben unlängst die Marke von über 300 Millionen aktiven Geräten durchbrochen. Doch trotz einiger großflächiger Werbeplatzierungen scheint Google die Plattform nicht lukrativ betreiben zu können. In einem aktuellen Bericht heißt es, dass Google TV hohe Verluste einfährt, denn der Betrieb der Plattform kostet wohl Hunderte Millionen Dollar pro Jahr. Jetzt schwankt man irgendwo zwischen Ausweitung und Einstellung der Plattform.

Google TV bekommt viele neue Funktionen

Schon vor einigen Monaten wurde ein großes Update für Google TV in Aussicht gestellt, das vor allem den wichtigen KI-ChatBot Gemini umfassen und in mehreren Schritten eingeführt werden soll. Dazu gehört außerdem der verstärkte Fokus auf Streaming, die Integration von Gemini in die Oberfläche, die tiefere Integration der Smart Home-Funktionen sowie den weiteren Ausbau des Free TV-Angebots. Also eigentlich alles in der Spur, um sich breiter aufzustellen und noch mehr Nutzer zu erreichen.

Google TV für Smart Displays

Der nächste große funktionelle Sprung sollte es laut Gerüchten eigentlich sein, dass Google TV auf Smart Display startet und nach dem gescheiterten Pixel Tablet-Smart Display ein neuer Ansatz kommen soll. Auch Berichte darüber, den den Smart TV zum Smart Display zu machen hat es gegeben. Das klang nur im ersten Moment etwas abenteuerlich, denn tatsächlich sind die Unterschiede zwischen diesen Geräteklassen gar nicht mehr so groß: Wenn sich die organisatorische Position der Smart TVs im Haushalt ändert, ist dieser auch nichts weiter als ein großes Smart Display mit Streamingfunktion.









YouTube und Gemini konkurrieren mit Google TV

Selbstverständlich wird sich Gemini auch auf Smart TVs ausbreiten, das hat Google schon vor längerer Zeit angekündigt und auch gezeigt. Einiges ist bereits verfügbar und wir hatten euch schon Gemini für Google TV gezeigt, das als erste Highlight-Funktion die Fragen der Nutzer mit Medieninhalten beantworten soll. In Zukunft soll es soweit ausgebaut werden, dass Gemini nicht nur eine stark aufgebohrte Suchfunktion bietet, sondern auch Inhalte zusammenstellen oder bei Bedarf selbst generieren soll.

Aber nicht nur Gemini, sondern auch YouTube ist im Wandel: Auf Smart TVs soll sich die Videoplattform künftig nicht mehr in gewohnter Form mit einzelnen Videos präsentieren, sondern mehr im Stil einer umfangreichen Streamingplattform. Ganz im Stil von Amazon Prime, Netflix oder Disney+. Das gesetzte Ziel ist es, dass die Nutzer mehr Inhalte kaufen bzw. ein Abo abschließen. Das würde das aktuelle Finanzierungsproblem der Smart TV-Sparte lösen können. Schon vor einigen Wochen zeigte sich auf Leaks, dass die YouTube-Startseite plötzlich aussah wie die Startseite von Google TV.

Quo Vadis, Google TV?

Jetzt sind wir in einer interessanten Situation, die sich aus der Perspektive eines Beobachters wie folgt zusammensetzt: Google TV soll eine größere Bedeutung erhalten, kämpft aber mit hohen Verlusten. Gleichzeitig sollen zwei wichtige Produkte, die auf Google TV aufbauen, enorme Streamingfähigkeiten erhalten und gewissermaßen die Google TV-Funktionalität und auch Oberfläche nachbauen. Beide hätten in Kombination das Potenzial, Google TV als Android TV-Aufsatz zu ersetzen. Wie es auch immer weitergeht: Bei Google TV bleibt kein Stein auf dem anderen und ein weiterer Neustart (oder Abwicklung) scheint unausweichlich.

Letzte Aktualisierung am 2025-08-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.