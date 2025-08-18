Google spendiert dem KI-ChatBot Gemini schon bald neue Features rund um die Personalisierung der Inhalte und wird im Zuge dessen auch Änderungen bei den Uploads vornehmen. In Kürze können alle hochgeladenen Daten standardmäßig von Google ausgewertet und auch außerhalb von Gemini verwendet werden. Wer das nicht möchte, muss die entsprechende Option selbst deaktivieren.



Wir haben bereits über die neue Gemini-Personalisierung berichtet und euch auch den Gemini Inkognito Modus vorgestellt, mit dem sich private Konversationen führen lassen. Aber das sind nicht die einzigen kommenden Neuerungen, sondern auch rund um die Aktivitäten und Uploads gibt es in Kürze einige Änderungen. Diese umfassen eine automatische Löschung der Gemini-Daten sowie einen erweiterten Zugriff auf alle Uploads durch Google:

Wir aktualisieren auch unsere Vorgehensweise bei der Datenverarbeitung, wenn es um Uploads geht. In den kommenden Wochen ändern wir den Namen der Einstellung „Aktivitäten in Gemini-Apps“ auf der Seite Aktivitäten in Gemini-Apps in „Aktivitäten speichern“. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kannst du deine letzten Chats unter „Letzte Chats“ und in den „Aktivitäten in Gemini-Apps“ sehen und jederzeit dort weitermachen, wo du aufgehört hast.

Die Aktivitäten werden umbenannt und können schon bald an alternativer Stelle abgerufen sowie angepasst werden.

Ein Teil der Uploads, die du ab dem 2. September übermittelst – wie Dateien, Videos, Screenshots, zu denen du Fragen stellst, und Fotos, die du mit Gemini teilst – werden auch verwendet, um die Dienste von Google für alle zu verbessern. Wenn du das nicht möchtest, kannst du „Aktivitäten speichern“ deaktivieren. Du kannst deine gespeicherten Aktivitäten auch jederzeit verwalten und löschen. Und wenn die Einstellung „Aktivitäten in Gemini-Apps“ bei dir derzeit deaktiviert ist, wird dies auch für „Aktivitäten speichern“ übernommen – es sei denn, du aktivierst sie.

Die weitaus größere Änderung gibt es bei den Uploads, denn Google sichert sich ab dem 2. September automatisch das Recht, alle eure Bilder auszuwerten und auch für andere Google-Dienste zu verwenden. Wer das nicht möchte, muss dem aktiv durch eine Änderung in den Einstellungen widersprechen.

