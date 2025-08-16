Gemini Update: Neue Personalisierung, Inkognito Chats, der perfekte Veo-Prompt, KI-Bilderbücher und mehr

Die zweite Gemini-Woche im August ist vorübergegangen und hat uns natürlich wieder einmal nicht enttäuscht, sondern viele interessante Themen hervorgebracht: So erhält Gemini eine stärkere Personalisierung, passend dazu einen Inkognito Chat, wir zeigen euch Tipps für den perfekten Veo-Prompt und mehr. Wir haben euch wie üblich zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Das Gemini-Team gibt weiter Gas und hat auch zur Mitte des Sommers eine ganze Reihe von Ankündigungen im Gepäck gehabt, die von der neuen Personalisierung über die Integration in weitere Apps bis zu den Inkognito Chats reichen. Außerdem philosophieren wir über die Gemini-Grenzen und zeigen die Bilderbuch-Funktion. Auch die vergangene Woche war wieder gut gefüllt mit Schlagzeilen rund um Gemini. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Bilderbuch mit Gemini erstellen

Wir zeigen euch, wie ihr mit Gemini jetzt sehr leicht und mit nur einem einzigen Prompt ein Bilderbuch erstellen könnt. Dazu muss lediglich der Rahmen für die Geschichte festgelegt werden, denn den Rest erledigt Gemini ganz von selbst. Das kann Spaß machen, auch in deutscher Sprache.

» So könnt ihr jetzt ein Bilderbuch mit der Gemini-KI erstellen

Der perfekte Veo 3-Prompt für Einsteiger und Profis

wir zeigen euch eine Reihe von Tipps für den Einstieg in den KI-Videogenerator Veo 3 sowie weitere Tipps für den Platz im Regiestuhl für Fortgeschrittene. Google hat eine Reihe von Onepagern mit Tipps und Hilfsmitteln veröffentlicht, die ihr im verlinkten Beitrag findet.

» Gemini-Tipp: Der perfekte KI-Prompt für Einsteiger und Profis









Gemini kann alles?!

Google hat den Funktionsumfang von Gemini in den letzten Monaten so weit ausgebaut, dass es im digitalen Bereich schon heute praktisch alle wichtigen Branchen abdeckt. Von Text über Audio bis Video und Programmiersprachen. Vom KI-ChatBot über den Videogenerator bis zum Geschichtenbuch oder der Dokumentverwaltung. Selbst Roboter hat man bereits präsentiert sowie Oberflächen für Smart Glasses. Gibt es eigentlich etwas, das Gemini nicht kann?

» Was kann Googles KI-Modell Gemini eigentlich nicht?

Google Finanzen und Gemini vor Neustart

Google Finanzen erhält mit tief integrierter Gemini-KI einen Neustart, der jetzt offiziell gezeigt worden ist. Die KI soll den Nutzern dabei helfen, die zahlreichen Finanzdaten noch besser zu verstehen, zu visualisieren, miteinander zu vergleichen und mehr. Sieht bisher sehr technisch aus, aber dürfte sicherlich auch praktisch und hilfreich sein. Schaut euch einmal den veröffentlichten Screenshot an.

» Google Finanzen erhält Neustart mit Gemini-Integration

Gemini startet neue Personalisierung

Gemini bekommt eine noch stärkere Personalisierung. Diese zeigt sich jetzt darin, dass sich der KI-ChatBot an vergangene Konversationen erinnern und die darin enthaltenen Informationen verwenden kann. Dabei muss es sich nicht um echte Fakten handeln, sondern es können auch kleine Nebensätze oder die Anfragen selbst sein, die Gemini auf eine neue Richtung lenken können, ohne dass der Nutzer alle Informationen jedes Mal erneut angeben muss.

» Neue Gemini-Personalisierung erinnert sich an vergangene Konversationen









Gemini erhält Inkognito Chats

Passend zur Personalisierung geht Gemini auch in die andere Richtung: Man startet die Inkognito Chats, mit denen die Nutzer eine private Konversation führen können, die nicht zur Personalisierung verwendet wird, nach dem Schließen verschwindet und somit niemals stattgefunden hat. Vergleichbar mit dem Inkognito Modus in Goole Chrome, aber natürlich völlig anders umgesetzt und mit anderen Regeln.

» Gemini erhält jetzt Inkognito Modus mit Temporary Chats

Neue Gemini-Startseite ist da

Die neue Gemini-Startseite wird jetzt für alle Nutzer ausgerollt. Diese ist kompakter als bisher, räumt mit vielen Elementen auf und sieht der aktuellen Google-Startseite sehr ähnlich. Es gibt Spekulationen über eine Zusammenlegung.

» Neue Gemini-Startseite ist da – sieht aus wie die Google-Startseite

Letzte Aktualisierung am 2025-08-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.