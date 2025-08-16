Pixel Update: Viele neue Pixel 10-Infos, Pixel Watch 4-Leaks, Spott über Apple und Pixel Tablet Pen

Die Pixel-Woche war nicht nur aufgrund der Temperaturen sehr heiß, sondern natürlich auch wegen zahlreicher Leaks rund um die kommenden Produkte. So konnten wir oft über die Pixel 10-Smartphones berichten, über Leaks zur Pixel Watch 4, aber auch über einen Pixel Tablet Pen und einigem mehr. Wie üblich schauen wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die zweite volle Pixel-Woche im August ist vorüber und hat uns noch einmal einen ganzen Schwung an Leaks rund um die Pixel 10-Smartphones beschert, natürlich auch zur Pixel Watch 4 oder den nicht zu vergessenden Pixel Buds 2a. Aber wir berichten auch über den Apple-Spott und natürlich den Pixel Tablet Pen. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Tablet Pen zeigt sich

Das war eine Überraschung: In dieser Woche ist plötzlich der neue Pixel Tablet Pen in einigen Onlineshops aufgetaucht, der es niemals auf den Markt geschafft hat und jetzt auch nicht mehr schaffen wird. Der erste Eingabestift aus dem Hause Google weiß schon jetzt zu Gefallen und macht Lust auf zukünftige Produkte.

» Das wäre Googles erster Eingabestift für das Pixel Tablet geworden

Google lacht über Apple

Google macht sich in einem neuen Spot über Apple lustig. Es geht um die KI-Versprechen des iPhones, die von Apple immer wieder wiederholt werden, aber nicht liefern. Daher gibt man den Nutzern den klaren Tipp mit auf den Weg, einfach das Smartphone zu wechseln.

» Google Pixel macht sich über Apples Schwäche bei der iPhone-KI lustig









Pixel 10-Leaks

Es gibt viele neue Pixel 10-Leaks, die von den Infos zu den Smartphones über offizielle Teaser bis hin zu Bildmaterial und Details zur Akkuleistung reichen. Hier findet ihr einen Überblick über alles, was in dieser Woche rund um die Pixel 10-Smartphones wichtig gewesen ist.

» Alle Infos zu den neuen Pixel 10-Smartphones

» Google zeigt das Pixel 10 Pro Fold im Teaser

» Das sind die neuen Pixel 10-Schutzhüllen

» Das leisten die neuen Pixel 10-Akkus wirklich

» Pixel 10 Pro Fold ist das erste Foldable mit IP68-Zertifizierung

» Google zeigt das Pixel 10 bei Amazon

Pixel Watch 4 Leaks

Auch rund um die Pixel Watch 4 gab es einige interessante Leaks, die ihr an dieser Stell noch einmal nachlesen könnt. Es geht vor allem um das neue Ladesystem, das bisher gut versteckt wurde, sich nun aber doch noch einmal zeigt. Außerdem fassen wir alle aktuellen Infos zur Pixel Watch 4 zusammen.

» Das ist die neue Pixel Watch 4

» Hat Google etwas beim Pixel 4-Ladesystem zu verbergen?

» Neues Ladesystem der Pixel Watch 4 zeigt sich









Pixel Buds 2a zeigen sich erneut

Die smarten Kopfhörer Pixel Buds 2a zeigen sich noch einmal bei den Leakern und sind nicht nur auf neuen Bildern zu sehen, sondern verraten auch das Vorhandensein von Active Noise Cancelling.

» Googles neue smarte Kopfhörer Pixel Buds 2a zeigen sich

Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Kurz vor der Präsentation der Pixel 10-Smartphones gibt es im Google Store bei Amazon noch einmal starke Rabatte auf die Vorgänger, die durch die Nachfolger nicht weniger interessant sind. Ihr dürft nicht vergessen, dass diese nach wie vor noch mindestens sechs volle Jahre mit Android-Updates versorgt werden.

» Alle Infos zu den Pixel-Aktionen

Letzte Aktualisierung am 2025-08-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.