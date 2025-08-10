Pixel Watch 4: Hat Google etwas zu verbergen? Neues Ladesystem der Smartwatch zeigt sich nicht (Leaks)

Google wird in Kürze mit der Pixel Watch 4 bereits in die vierte Smartwatch-Generation starten, die auch in diesem Jahr wieder einige Neuerungen und Änderungen mitbringt. Äußerlich scheint sich auf den ersten Blick kaum etwas verändert zu haben, doch das täuscht. Denn auf den zweiten Blick fällt auf, dass Google eine Änderung mitbringt, deren designtechnische Folgen man vielleicht eher verschleiern möchte.



Schon in eineinhalb Jahren wird die KI-Smartwatch Pixel Watch 4 starten, die laut dem umfangreich geleakten Marketingmaterial viele Neuerungen mitbringt. Allen voran natürlich rund um die Gemini-KI, die Fitnessfunktionen sowie die Sicherheitsfeatures vom automatischen Notruf bis zur Pulsverlusterkennung. Aber es gibt noch eine Änderung, die selbst in den geleakten Marketingmaterialien nicht kommuniziert wird und auch nicht sichtbar ist.

Wir haben schon vor einiger Zeit darüber berichtet, dass die Pixel Watch 4 ein neues Ladesystem erhalten wird, das sich nur auf einem einzigen geleakten Renderbild zeigt. Das neue Ladesystem sieht es vor, dass die Smartwatch auf die Seite gelegt und in dieser haptisch vorteilhaften Position aufgeladen wird. Das dürfte leicht von der Hand gehen und hat den Vorteil, den ihr auf obigem geleakten Bild sehen könnt, dass die Smartwatch als eine Art Mini-Display fungieren kann. Praktisch neben dem Bett oder vielleicht als kleine Uhr mit Benachrichtigungsfunktion am Schreibtisch.

Eigentlich ist das neue Ladesystem durch die Haptik und die Displaydarstellung ein Vorteil. Doch warum wird es von Google offenbar kaum bis gar nicht beworben? Es ist nicht zu erwarten, dass es noch sehr viel mehr Marketingmaterial gibt, in dem man sich darauf bezieht. Die Antwort könnte an der Ladeposition sowie im Ladegerät liegen, das ihr auf dem folgenden Bild sehen könnt.









Wie sich zeigt, gibt es nach wie vor eine physische Verbindung zur Smartwatch. Und zumindest laut obigem geleakten Bild sind die meist dafür notwendigen Pins nicht im Ladegerät, sondern an der Smartwatch. Doch genau dieses Gegenstück haben wir bisher nicht zu Gesicht bekommen. In allen geleakten Renderbildern und sogar in den geleakten Videos und Promotrailern ist die Smartwatch stets nur von oben, von der rechten Seite, vom Band und zum Teil auch von unten zu sehen. Immer wenn die rechte Seite sichtbar werden würde, endet die Sequenz.

Ich werte das als klares Indiz dafür, dass Google hier etwas verbergen möchte. Natürlich nicht vor den Nutzern – die werden es ja zu sehen bekommen – aber vor den potenziellen Käufern und im Marketing. Die linke Seite der Smartwatch könnte durch dieses Ladesystem etwas unvorteilhaft aussehen und vielleicht nicht nur die Eleganz der restlichen Seiten stören, sondern auch physisch ungut sein. Das wird auch davon abhängen, ob die Pins an der Smartwatch oder am Ladegerät sind. Das Renderbild deutet auf Erstes hin.

Es kann aber auch möglich sein, dass man ohne Pins auskommt und auf eine kleinere Form des kontaktlosen Ladens setzt – aber warum dann nicht gleich auf der Rückseite oder der gesamten Fläche? Es ist sicherlich nur ein Detail, das man sehr schnell nicht mehr bemerken wird, aber wenn es ein klarer Nachteil dieser Generation ist, dann sollte man das zumindest in der aktuellen Euphorie noch im Hinterkopf haben.

