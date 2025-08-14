Pixel 10-Smartphones: Das sind Googles neue offizielle Schutzhüllen – untermauern magnetisches Ladesystem

Veröffentlicht am von Jens
Google wird in weniger als einer Woche die Pixel 10-Smartphones vorstellen, die sich immer wieder bei Leakern gezeigt und nahezu alle Details von sich verraten haben. Jetzt gibt es einen größeren Leak rund um die offiziellen Schutzhüllen für die Smartphones, die erstmals seit langer Zeit eine größere Änderung mitbringen und damit gleichzeitig eine weitere Neuerung der Jubiläums-Generation untermauern.


In sechs Tagen wird Google die Pixel 10-Smartphones vorstellen, die natürlich längst ein offenes Buch für uns sind und praktisch alle Details von sich bereits verraten haben. Zu diesen Details gehört es auch, dass die Smartphones die Unterstützung für das kabellose Aufladen per Qi2 mitbringen und mit der erwarteten Linie Pixelsnap ein neues Zubehör für die magnetische Verbindung erhalten. Hinweise gab es schon häufiger, mittlerweile auch schon Fast-Bestätigungen, und jetzt gibt es die nächste Untermauerung.

Ein neuer Leak zeigt die Pixel 10-Schutzhüllen, die von Google offiziell angeboten werden. Diese Schutzhüllen leaken recht spät, sodass sie das Design nicht mehr bestätigen müssen – was sie in den letzten Jahren immer wieder getan haben – aber diesmal spielen sie eine andere Rolle. Denn in den Schutzhüllen ist ein Magnet genau an der Stelle verbaut, wo das zu erwartende Zubehör für das kabellose Aufladen angebracht wird. Bisher hatte Google diese Technologien stets ignoriert, vielleicht auch aufgrund der eigenen Pläne, die in Kürze mit dem Pixel 10 umgesetzt werden.

Alle Pixel 10-Smartphones sollen über einen entsprechenden Magneten verfügen, sodass das kabellose Aufladen mit magnetischer Positionierung und Sicherung auch ohne die Schutzhüllen möglich ist. Die Schutzhüllen werden in unterschiedlichen Farben verfügbar sein, passend zu den Farben der jeweiligen Pixel 10-Smartphones. Die folgenden geleakten Bilder zeigen die Hüllen des Pixel 10 und Pixel 10 Pro XL. Für die kleinere Pro-Variante sowie das Fold gibt es noch kein Bildmaterial.




[9to5Google]

