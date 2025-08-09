Pixel 10: Google macht sich über Apples KI-Schwäche lustig – Nutzer sollen das Smartphone wechseln (Video)

Google wird schon bald die Pixel 10-Smartphones vorstellen, mit denen man auch in diesem Jahr im August bleibt, um unter anderem dem neuen iPhone zuvorzukommen. Jetzt hat das Pixel-Team einen neuen Werbespot(t) veröffentlicht, in dem man sich erneut über Apples Schwäche lustig macht und den Finger tief in die immer sichtbarere Wunde legt: Wechselt doch einfach das Smartphone.



Google zielt mit den Pixel-Smartphones schon seit vielen Jahren nicht auf die Marktanteile von Samsung und Co, sondern auf das Apple iPhone – das hat man immer wieder auch öffentlich betont. Schon seit einigen Generationen sind die Pixel ebenbürtig und spätestens im angebrochenen KI-Zeitalter hat man Apple mit 300 km/h auf der Überholspur hinter sich gelassen. Apples KI-Schwäche lässt sich längst nicht mehr retuschieren und Googles Marketing legt da nur zu gern noch einmal nach:

In einem neuen Teaser-Spot(t) zeigt man bereits das Pixel 10, bezieht sich mit den Werbebotschaften aber auf eine ganz andere Zielgruppe: Es heißt, dass man ein Smartphone nicht für ein versprochenes Feature kaufen sollte, das noch gar nicht verfügbar ist. Vor allem dann nicht, wenn die Wartezeit schon vier Jahre beträgt. Also könnte man die Definition von „bald“ ändern oder einfach ein neues Smartphone kaufen. Und dann rückt das Pixel 10 ins Licht.

Es ist ein simpler Spot, aber die Botschaft könnte kaum passender sein. Man könnte es als Ableger der seit einigen Jahren laufenden Best Friends Forever-Kampagne sehen, in der sich das Pixel-Smartphone immer wieder über das iPhone und dessen nicht verfügbare oder erst sehr spät kopierte Features lustig macht. Doch was sonst eher eine untergeordnete Rolle spielt, ist im KI-Bereich ein Versäumnis, das den iPhone-Absatz vielleicht sehr nachhaltig schädigt. Klar, dass Google jetzt auf iPhone-Nutzerfang geht.

