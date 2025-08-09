Gemini Veo 3: Der perfekte Prompt für Einsteiger und Profis – Google Merkblatt für den KI-Videogenerator

Google hat das KI-Modell Gemini kürzlich um den starken neuen Videogenerator Veo 3 erweitert, der den Nutzern sehr umfangreiche Möglichkeiten gibt und beeindruckende Ergebnisse liefert. Für den schnellen Einstieg sowie die optimierte Nutzung hat man jetzt eine Reihe von Infografiken veröffentlicht, auf denen die wichtigsten Grundlagen und Tipps rund um den KI-Videogenerator zusammengefasst sind.



Mit Gemini Veo3 bietet Google ohne Frage ein sehr starkes Werkzeug zur KI-Videogenerierung, das es längst auch außerhalb der Tech-Blase in die Schlagzeilen geschafft hat. Die Ergebnisse wissen zu überzeugen, doch um diese zu erhalten, muss man das Werkzeug natürlich auch optimal einsetzen. Wir haben euch erst kürzlich die wichtigsten Veo-Grundlagen sowie Gemini Veo-Tipps für Fortgeschrittene präsentiert und jetzt legt Google nochmal nach.

Auf einer Reihe von Infografiken, die wir euch unten eingebundenen haben, wird der KI-Videogenerator in kurzen Worten erklärt, es werden Tipps für den Einstieg gegeben, für den perfekten Prompt und auch die Regie-Möglichkeiten für fortgeschrittene Nutzer beleuchtet. Grundsätzlich gilt die Regel, dass ihr möglichst viele Informationen in den Prompt hereinpacken könnt. Das Ergebnis sollte in ein 8-Sekunden-Video passen, doch abseits von dieser aktuell noch bestehenden Einschränkung gibt es theoretisch keinen „zu langen“ Prompt.

Lest euch die Infografiken einfach einmal durch und schaut vielleicht auch in unseren verlinkten Tipps vorbei, bei denen wir euch die einzelnen Punkte und Möglichkeiten noch etwas ausführlicher erklärt haben. Es lohnt sich, denn die KI-Videogenerierung hat solch große Sprünge gemacht, dass selbst ein möglicher Testlauf aus dem vergangenen Jahr nicht mehr mit den heutigen Ergebnissen vergleichbar ist.

















Mit Gemini Flow sprengt ihr die Grenzen

Wer mehr als eine Szene erstellen und die 8-Sekunden-Grenze überspringen möchte, kann das mit dem KI-Filmtool Flow tun. Dabei handelt es sich um ein noch recht junges Produkt aus Googles KI-Medienschmiede, das wir euch im verlinkten Beitrag bereits sehr ausführlich vorgestellt haben. Seit wenigen Tagen ist Flow etwas breiter verfügbar, wird aufgrund der enormen notwendigen Rechenpower aber noch nicht für alle Nutzer angeboten werden können.

Gemini Flow ist kein eigener Generator, sondern stellt die Inhalte aus den anderen Tools zu einem Kurzfilm zusammen. Objekte und Hintergründe lassen sich mit Imagen erstellen und als „Zutat“ verwenden. Dasselbe gilt für Szenen aus einem Veo-Video, die sich übergreifend verwenden und fortführen lassen. Für die nötige Story-Logik und das Verständnis sorgt die Gemini-KI. Flow steht laut Google noch ganz am Anfang, dürfte sich aber ebenfalls schneller verbreiten als bisher erwartet, wenn Google es in eingeschränkter Form für weitere Nutzergruppen öffnet.

