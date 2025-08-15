Pixel 10 Pro Fold: Google bringt erstes wasserdichtes und staubdichtes Foldable – erstmals IP68-Zertifizierung

Google wird in fünf Tagen das neue Pixel 10 Pro Fold vorstellen, dass die faltbaren Google-Smartphones in die dritte Generation bringt und damit wohl erstmals einen großen Schritt vor die Konkurrenz machen sollen: Wie aus umfangreich geleakten Spezifikationen jetzt hervorgeht, soll das neue Google-Foldable das erste Smartphone dieser Klasse mit IP68-Zertifizierung sein – wasserdicht und staubdicht.



Schaut man nur auf die Marktanteile der einzelnen Pixel-Smartphones, sind die Foldables mit Abstand die erfolgreichsten Google-Smartphones und mit dem Pixel 10 Pro Fold soll dieser Lauf weiter ausgebaut werden. Erreicht werden soll das nicht nur durch Software-Features und einen allgemeinen Popularitätsanstieg, sondern auch durch äußere Fortschritte. Schon seit einigen Wochen ist bekannt, dass das Pixel 10 Pro Fold erneut ein optimiertes Scharnier für sanftes und gleichzeitig sehr festes Öffnen und Schließen erhalten soll – mittlerweile das dritte in der dritten Generation.

Das wahre Highlight ist aber die IP68-Zertifizierung, die bisher kein anderes Foldable erhalten konnte. Das bedeutet, dass das Smartphone sowohl wasserdicht als auch staubdicht sein soll. Wasserdicht bedeutet, dass es bis zu 30 Minuten einen Meter unter Wasser verweilen kann, ohne Schaden zu nehmen. Die Staubdichtheit spielt vor allem beim Display eine große Rolle, das gerade bei Foldables eben gewisse Schwachstellen hat. Hier scheint Google ein echter Coup gelungen zu sein, der sich auch in den Verkaufszahlen niederschlagen könnte.

Produktname: Google Pixel 10 Pro Fold

Interne Bezeichnung: GU0NP

Displaygröße außen: 6,4 Zoll

Displaygröße innen: 8 Zoll

Abmessungen: 155,2mm x 150,4mm x 5,3mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: 48 Megapixel

Ultrawide Kamera: 10,5 MegapixelP

Telephoto Kamera: 10,8 Megapixel

Frontkamera: 10 Megapixel

Innenkamera: 10 Megapixel

Speicher: 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 16 Gigabyte

Akku: 5015 mAh | 23 Watt Aufladen | 15 Watt kabellos Aufladen mit Qi2

Farben: Moonstone (Grau), Jade (Grün)

Sonstiges: Erstmals IP68-zertifiziert. Staubdicht und wasserdicht bis 30 Minuten auf 1 Meter

Verkaufspreis: 1899 Euro (256 GB) | 2029 Euro (512 GB) | 2289 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 28. August 2025 (eventuell erst 9. Oktober)

