Google Find Hub: Standortfreigabe von anderen Nutzern anfordern – neue Funktion kommt (Teardown)

Google befindet sich derzeit im Umbau des Google Find Hub, der noch hinter den Kulissen geschieht und unter anderem die Einstiegshürden massiv senken soll, um die Akzeptanz des globalen Gerätenetzwerks zu erhöhen. Jetzt zeigt sich eine weitere Neuerung im Teardown, die sehr hilfreich sein kann: Nutzer sollen zukünftig den Standort anderer Nutzer anfordern können.



Das globale Gerätenetzwerk Google Find Hub ist mit einer solch fest angezogenen Handbremse gestartet, dass es trotz gigantischer Reichweite nicht unbedingt eine Rolle im Alltag der Nutzer spielt. Das wird sich so schnell wohl nicht ändern, doch Google arbeitet nun daran, die Regeln und Zugangshürden deutlich zu lockern. Auch die Standortfreigabe soll vereinfacht werden, sodass diese von noch mehr Nutzern verwendet werden könnte.

Ein Teardown der aktuellen App hat gezeigt, dass die Nutzer zukünftig nicht nur ihren eigenen Standort freigeben können, sondern auch andere Nutzer zu dieser Aktion mehr oder weniger auffordern können. Konkret soll es die Möglichkeit geben, einen Kontakt auszuwählen und diesen darum zu bitten, den Standort freizugeben. Bei dem Nutzer erscheint dann eine entsprechende Meldung mit kurzen Informationen zur Freigabe, die einfach bestätigt werden kann.

Dieses Feature dürfte dabei helfen, dass noch mehr Nutzer die Standortfreigabe innerhalb des Google Find Hub überhaupt kennenlernen. Meiner persönlichen Einschätzung nach wird eine solche Funktion eher über die sozialen Medien wie etwa WhatsApp genutzt oder auch in Google Maps. Der Find Hub hingegen ist kaum präsent, sodass vielen Nutzern gar nicht bekannt sein dürfte, dass das möglich ist bzw. ihnen ist die App überhaupt nicht bekannt.

Derzeit befindet sich das Ganze noch in Entwicklung und lässt sich nur über versteckte Schalter durch einen Teardown aktivieren. Es ist zu erwarten, dass Google schon bald einen großen Find Hub-Neustart ankündigen wird, der dann alle Neuerungen im Gepäck hat.

