Pixel 10-Smartphones: Das leisten Googles neue Akkus wirklich – Energielabel verraten mehr Details (Infografik)

Google wird in wenigen Tagen die Pixel 10-Smartphones vorstellen, über die eigentlich schon alle Details längst bekannt sind, doch die Leaker finden immer wieder neue interessante Informationen: Jetzt sind tatsächlich die EU-Energielabel durchgesickert, die neben der bekannten bunten Balkengrafik auch eine Reihe interessanter Details zur Akkulaufzeit, zur Robustheit und schlussendlich zur Akkuleistung enthalten.


Wir haben euch die Pixel 10-Smartphones ausführlich vorgestellt und dabei natürlich auch die wichtigsten Details rund um den Akku der jeweiligen Geräte aufgelistet – und jetzt gibt es noch einmal neue Informationen. Leakern ist es gelungen, vorab an die EU-Energielabel zu gelangen, die interessanter sind, als vielen Anwendern bisher bekannt gewesen sein dürfte. Denn sie stufen nicht nur den Energieverbrauch in dem bekannten bunten Balkendiagramm ein, sondern können weitere Infos enthalten.

Beginnen wir mit der Einstufung: Das Pixel 10 erhält ein B, das Pixel 10 Pro ein A und das Pixel 10 Pro XL ein B – also alles im grünen Bereich. Passend dazu gibt es die ermittelten Werte für die Akkuleistung, die wie gewöhnlich von den im Marketing erwähnten Idealwerten abweichen. Sie liegen recht nah beieinander und die Differenz ist wohl branchenüblich. In der folgenden Auflistung findet ihr sowohl die offiziellen Angaben als auch die ermittelten Werte für das Energielabel.

  • Pixel 10: 4.835 mAh (offiziell 4.900 mAh)
  • Pixel 10 Pro:4.707 mAh (offiziell 4.870 mAh)
  • PIxel 10 Pro XL: 5.078 mAh (offiziell 5.200 mAh)




Sicherheit und Robustheit
Alle Akkus sollen wohl mindestens 1.000 vollständige Ladevorgänge durchhalten, wobei man das in der Kürze der Zeit sicherlich nicht testen, sondern nur technisch ermitteln konnte. Außerdem wurden alle drei Smartphones exakt 270 Mal aus gleicher Höhe fallengelassen, ohne dass die Akkus einen Schaden davontrugen. Ich denke, dass das sehr gute Werte sind, wobei gerade die Anzahl der Ladevorgänge sowie die Qualität der Akkus bei Google aktuell ein großes Thema ist – zumindest in der a-Serie.

Weitere technische Details findet ihr in den obigen Listings, viel Neues ist daraus aber nicht mehr zu erfahren. Google wird die Pixel 10-Smartphones allesamt in der kommenden Woche am Mittwoch vorstellen und zumindest die drei Standardgeräte nur gut eine Woche später am 28. August in den Verkauf bringen. Dass die Label für das Pixel 10 Pro Fold noch nicht durchgesickert sind, könnte bestätigen, dass dieses Smartphone tatsächlich erst Anfang Oktober starten wird.

