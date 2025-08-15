Android 16: Google startet neue Feature Drop Beta für alle Pixel-Smartphones – Android 16 QPR1 Beta 3.1

Nur wenige Wochen vor dem erwarteten Rollout von Android 16 QPR1 legt Google noch einen letzten Zwischenstopp ein und hat heute Nacht ein großes Update für alle Pixel-Smartphones im Beta-Kanal veröffentlicht. Die neue Android 16 QPR1 Beta 3.1 ist mehr als nur ein letzter Vorläufer, den es behebt sehr viele Probleme, die wohl mit den letzten Betas aufgetreten sind. Es dürfte für praktisch alle Nutzer etwas dabei sein.



Das Betriebssystem Android 16 QPR1 nähert sich so langsam seinem Ende der Beta-Phase und steht kurz vor dem Rollout auf die Pixel-Smartphones. Wir erwarten den Release für Anfang September und möglicherweise ist die neue Version auch schon auf den kommenden Pixel 10-Smartphones vorinstalliert. Jetzt legt man den traditionellen Zwischenstopp mit der Version 3.1 ein, der zwar keine neuen Features mehr im Gepäck hat, dafür aber jede Menge Bugfixes enthält.

Im Folgenden findet ihr die Liste der Probleme einmal im englischen Original und zum leichteren Verständnis anschließend noch einmal automatisch übersetzt auf Deutsch. Es wird ab sofort für alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation ausgerollt, die sich im Beta-Kanal befinden.

Diese Bugfixes sind enthalten

Diese Bugfixes sind enthalten (automatisch übersetzt)

Geräteinstabilität oder Neustarts im Zusammenhang mit WLAN durch Verbesserung der Verarbeitung von Netzwerkstatistiken durch das System. ( Problem Nr. 433037402 , Problem Nr. 432867183 , Problem Nr. 433418936 , Problem Nr. 432795362 , Problem Nr. 432770117 , Problem Nr. 432699126, Problem Nr . 435489862 , Problem Nr. 435011484 )

Der Context Hub, eine Sensorkomponente mit geringem Stromverbrauch, stürzte aufgrund übermäßiger Nutzung des Hauptspeichers ab, was zu Geräteinstabilität führte. Dieses Problem wurde durch Optimierung der Speicherzuweisung und Verhinderung von Speicherlecks behoben. ( Problem Nr. 420999948 , Problem Nr. 426316038 )

Auf dem Startbildschirm gingen manchmal die untere Reihe angehefteter Apps und die Suchleiste verloren, sodass diese nicht mehr zugänglich waren. Dies wurde behoben, indem die Art und Weise angepasst wurde, wie diese Elemente nach Bildschirmübergängen wieder angezeigt werden. ( Problem Nr. 428088033 , Problem Nr. 428405658 , Problem Nr. 429817851 )

Benachrichtigungen überlappten sich im Schatten und beeinträchtigten so die Lesbarkeit. Durch die Verfeinerung der Benachrichtigungsanzeige und der Animationslogik zum Schließen der Benachrichtigungen. ( Problem Nr. 421792538 , Problem Nr. 422749237 , Problem Nr. 420418750 , Problem Nr. 428896474 )

Ein Problem, das zu unerwarteten Neustarts des Geräts führte. ( Problem Nr. 427676713 )

Die Benutzeroberfläche der Schnelleinstellungen auf aufgeklappten faltbaren Geräten schien aufgrund einer falschen Polsterung, die durch die doppelte Zählung des Kameraausschnitts verursacht wurde, abgeschnitten oder falsch ausgerichtet zu sein. ( Problem Nr. 419184923 , Problem Nr. 421879049 , Problem Nr. 421810067 , Problem Nr. 423172198 , Problem Nr. 422560004 , Problem Nr. 424116279 )

Ein Problem, das zu einem unerwarteten Neustart von Geräten führte. ( Problem Nr. 408888279 , Problem Nr. 409949346 , Problem Nr. 409960197 , Problem Nr. 410624610 , Problem Nr. 407373090 , Problem Nr. 430095518 )

Die im Schnelleinstellungs-Fenster angezeigte Statusleiste war manchmal nicht mit der Standardstatusleiste ausgerichtet, was zu visuellen Inkonsistenzen führte. ( Problem Nr. 419573315 , Problem Nr. 419134909 , Problem Nr. 432794874 )

Ein Problem, bei dem das System hängen blieb oder abstürzte, insbesondere beim Entsperren, wurde behoben. Ursache war ein Hängenbleiben des Umgebungslichtsensors (ALS) der Kamera. Dazu wurde eine nicht blockierende Methode zum Abrufen der Sensordaten implementiert. ( Problem Nr. 421870862 , Problem Nr. 420725698 )

Der Media Player auf dem Sperrbildschirm verschwand manchmal oder reagierte nicht mehr. ( Problem Nr. 420517884 )

Ein Problem, bei dem der Benachrichtigungsschatten eine große, wachsende Lücke anzeigte und Benachrichtigungen verdeckte, wurde behoben, indem die Art und Weise korrigiert wurde, wie Benachrichtigungsanimationen abgeschnitten wurden. ( Problem Nr. 421366916 )

Ein Problem, bei dem die Benachrichtigung des Media Players während der Geräterotation abgeschnitten erscheinen oder verschwinden konnte, wurde behoben. Die Größenanpassung und Aktualisierung des Anzeigebereichs bei UI-Übergängen wurde verbessert. ( Problem Nr. 433040374 )

Bei Videoanrufen, die aus Sprachanrufen initiiert werden, ist der Ton nicht mehr stummgeschaltet. Ein System-Audio-Fix verwaltet die Tonausgabe bei Anruftypübergängen nun korrekt. ( Problem Nr. 434139133 , Problem Nr. 427060263 , Problem Nr. 438414975 )

Ein Problem, bei dem nach dem Beenden von Vollbild-Apps oben und unten auf dem Startbildschirm schwarze, durchscheinende Balken angezeigt wurden, wurde behoben. Dies wurde durch die Korrektur der Art und Weise behoben, wie vorübergehende Systembalkenzustände gelöscht wurden. ( Problem Nr. 425407737 , Problem Nr. 433929827 )

Ein Problem, das dazu führte, dass das Gerät während eines OTA-Updates unerwartet abstürzte und neu startete.

Ein Problem, das nach Systemaktualisierungen gelegentlich zu Neustarts des Geräts führt.

Widgets auf dem Startbildschirm konnten manchmal nicht geladen werden, weil nach veralteten App-Dateien gesucht wurde.

Das Tippen funktionierte in Apps gelegentlich nicht mehr, weil interne Eingabesystemprozesse überlastet sein konnten.

Geräteabstürze werden dadurch verursacht, dass dem Context Hub nicht genügend Speicher zur Verfügung steht.

Bluetooth-Abstürze und Instabilitäten, die durch einen „Nicht implementierter Pakettyp“-Fehler verursacht wurden, wurden behoben.

[RG5][BD1A.250219.006]Kernel-Paging-Anforderung kann nicht verarbeitet werden, PC ist bei edgetpu_kci_release_vmbox, LR ist bei edgetpu_kci_release_vmbox

Ein Problem, das zu Telefonunterbrechungen oder Systemabstürzen während Anrufen führen konnte, wurde behoben, indem ein Speicherbeschädigungsfehler bei der Verarbeitung des Audiodatenpuffers im Zusammenhang mit Änderungen der Audiowiedergabegeschwindigkeit behoben wurde.

Beim Starten von Apps aus der Benachrichtigungsleiste kam es zu einem kurzen Bildschirmflackern.

Ein Systemabsturz, der bei der Verwendung der Medienfunktionen Ihres Geräts auftreten kann, insbesondere wenn es zur Medienübertragung an einen Computer angeschlossen ist, wird durch die Verbesserung der internen Handhabung der Medienverbindungsressourcen behoben.

Die Android 16 QPR1 Beta 3.1 mit der Buildnummer BP31.250610.009 enthält nach wie vor das Juli-Sicherheitsupdate und wurde zumindest in diesem Punkt nicht auf den aktuellen August-Stand gebracht. Dieser wird übersprungen und mutmaßlich die stabile Version dann mit dem September-Patch ausgerollt.

