Google Play Store Aktion: Diese 51 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Zum Start in das Wochenende gibt es im Google Play Store viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über die Gemini-Startseite und das wasserdichte Pixel 10 Pro Fold. Verpasst auch nicht unser Android Update, das Gemini Update und pixel Update.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 16.08.2025

Android: Google Messages startet Nacktfoto-Scanner jetzt für alle Nutzer – Warnung vor sensitiven Inhalten

Apps
PM Pro: Password Manager
PM Pro: Password Manager
PM Pro: Password Manager
PM Pro: Password Manager
Entwickler: TFH Technologies
Preis: Kostenlos
Photos Charging Slideshow
Photos Charging Slideshow
Download QR-Code
Photos Charging Slideshow
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Clear Wave - Water Eject Pro
Clear Wave - Water Eject Pro
Download QR-Code
Clear Wave - Water Eject Pro
Entwickler: Appchi
Preis: Kostenlos
Bookmark Manager - URL manager
Bookmark Manager - URL manager
Download QR-Code
Bookmark Manager - URL manager
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
VPN Pro - Secure VPN Premium
VPN Pro - Secure VPN Premium
Download QR-Code
VPN Pro - Secure VPN Premium
Entwickler: AZTTY LLC
Preis: Kostenlos
Security Box Pro
Security Box Pro
Security Box Pro
Security Box Pro
Entwickler: @neltic
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Widgets Watch Face
Widgets Watch Face
Widgets Watch Face
Widgets Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Outlined Watch Face
Outlined Watch Face
Outlined Watch Face
Outlined Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Gemini: Neue Startseite wird für alle Nutzer ausgerollt – sieht der Google-Startseite noch ähnlicher (Screenshots)

Google Find Hub: Standortfreigabe von anderen Nutzern anfordern – neue Funktion kommt




Spiele
Warriors' Market Mayhem VIP :
Warriors' Market Mayhem VIP :
Download QR-Code
Warriors' Market Mayhem VIP :
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
Neo Monsters
Neo Monsters
Neo Monsters
Neo Monsters
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Pixel Blade M VIP
Pixel Blade M VIP
Pixel Blade M VIP
Pixel Blade M VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Stickman Master Premium
Stickman Master Premium
Stickman Master Premium
Stickman Master Premium
Entwickler: Unimob
Preis: Kostenlos
[VIP] Missile Dude RPG : idle
[VIP] Missile Dude RPG : idle
Download QR-Code
[VIP] Missile Dude RPG : idle
Entwickler: Artifact Games
Preis: Kostenlos
Dungeon Princess : RPG
Dungeon Princess : RPG
Dungeon Princess : RPG
Dungeon Princess : RPG
Entwickler: Ssicosm
Preis: Kostenlos
Zombie wächst VIP
Zombie wächst VIP
Zombie wächst VIP
Zombie wächst VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Colorzzle
Colorzzle
Colorzzle
Colorzzle
Entwickler: Darong Studio
Preis: Kostenlos
König der Waffen VIP
König der Waffen VIP
König der Waffen VIP
König der Waffen VIP
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
Dungeon Princess 2 : RPG
Dungeon Princess 2 : RPG
Dungeon Princess 2 : RPG
Dungeon Princess 2 : RPG
Entwickler: Ssicosm
Preis: Kostenlos
Castle Defender Premium
Castle Defender Premium
Castle Defender Premium
Castle Defender Premium
Entwickler: Unimob
Preis: Kostenlos
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Download QR-Code
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
Heroes Legend - Epic Fantasy
Heroes Legend - Epic Fantasy
Download QR-Code
Heroes Legend - Epic Fantasy
Entwickler: MGIF
Preis: Kostenlos
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Download QR-Code
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Entwickler: SHMUP Games
Preis: Kostenlos
[VIP]UFO Dude RPG
[VIP]UFO Dude RPG
[VIP]UFO Dude RPG
[VIP]UFO Dude RPG
Entwickler: Artifact Games
Preis: Kostenlos
Jewels Premium Match 3 Puzzles
Jewels Premium Match 3 Puzzles
Download QR-Code
Jewels Premium Match 3 Puzzles
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Brain Game - Find5x 4P
Brain Game - Find5x 4P
Brain Game - Find5x 4P
Brain Game - Find5x 4P
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Words Search - Word Puzzles
Words Search - Word Puzzles
Download QR-Code
Words Search - Word Puzzles
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Find5x 4P
Find5x 4P
Find5x 4P
Find5x 4P
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: 3,49 €
Healing Wood Block Travel
Healing Wood Block Travel
Download QR-Code
Healing Wood Block Travel
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
TouchTouchPangPang
TouchTouchPangPang
TouchTouchPangPang
TouchTouchPangPang
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Mega Block Puzzle
Mega Block Puzzle
Mega Block Puzzle
Mega Block Puzzle
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Diamond - Icon Pack
Diamond - Icon Pack
Diamond - Icon Pack
Diamond - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Ciclo - Icon Pack
Ciclo - Icon Pack
Ciclo - Icon Pack
Ciclo - Icon Pack
Entwickler: OSheden Design
Preis: Kostenlos
Belga Light - Icon Pack
Belga Light - Icon Pack
Belga Light - Icon Pack
Belga Light - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Rigoletto - Squircle Icon Pack
Rigoletto - Squircle Icon Pack
Download QR-Code
Rigoletto - Squircle Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Sun Flower - Line Icon Pack
Sun Flower - Line Icon Pack
Download QR-Code
Sun Flower - Line Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Watermelon - Lines Icon Pack
Watermelon - Lines Icon Pack
Download QR-Code
Watermelon - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Kathleen - Lines Icon Pack
Kathleen - Lines Icon Pack
Download QR-Code
Kathleen - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Marigold - Lines Icon Pack
Marigold - Lines Icon Pack
Download QR-Code
Marigold - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Varwil Pink - Icon Pack
Varwil Pink - Icon Pack
Varwil Pink - Icon Pack
Varwil Pink - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Yellowdiant - Icon Pack
Yellowdiant - Icon Pack
Yellowdiant - Icon Pack
Yellowdiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Star - Yellow Icon Pack
Star - Yellow Icon Pack
Star - Yellow Icon Pack
Star - Yellow Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Squircle Dark - Icon Pack
Squircle Dark - Icon Pack
Download QR-Code
Squircle Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

