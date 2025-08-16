Android Update: Neue Desktopfunktionen, Android 17 zeigt sich, Play Store-Umbau, Nacktfotoscanner & mehr

Eine weitere Android-Woche im August geht zu Ende und hat uns wieder sehr viele Neuerungen gebracht, einige interessante Ankündigungen, Leaks und auch Neustarts von diversen Produkten. Für Android-Nutzer war einiges mit dabei. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Selbst in der eigentlichen Sommerpause herrscht bei Android keine Ruhe, denn auch in dieser Woche gab es viele Neuerungen rund um Android, wir haben über den Desktopmodus berichtet, über Android 17, über die neue Beta, den umstrittenen Scanner in Google Messages und Verbesserungen in einigen Apps. Auch in der dritten Woche des schönen Sommermonats August gibt es viel Interessantes in Android-Welt, über das wir natürlich zeitnah informiert haben. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Android erhält neue Desktopfunktionen

Google spendiert Android eine Reihe neuer Desktopfunktionen, die natürlich für den anstehenden Desktopmodus sowie auch perspektivisch für Android als Desktopbetriebssystem konzipiert sind. Schon seit einigen Jahren gibt es Entwicklungen in diese Richtungen und jetzt hat man mit den Action Corners sowie den erweiterten Touchpad-Einstellungen nochmal stark nachgelegt.

» Google spendiert Android neue Desktopfunktionen

Google muss den Play Store umbauen

Der Play Store muss noch in diesem Monat recht massiv umgebaut werden, denn Google hat ein Verfahren gegen Epic verloren und muss den eigenen Android App Store dadurch deutlich mehr als bisher öffnen. So muss man den Entwicklern mehr Freiheiten lassen, alternative App Stores selbst vertreiben, flexibler bei Bezahlungen sein und einiges mehr. Hier findet ihr alle Infos.

So heißt Android 17

Android 17 kommt schon in wenigen Monaten als erste Developer Preview. Jetzt ist bekannt geworden, welche Bezeichnung das neue Betriebssystem trägt. Auch diesmal wird es wieder süß rund um den Buchstaben C.

» Google-Quellen verraten Bezeichnung von Android 17

Werden Android-Smartphones teurer?

Aufgrund des Play Store-Umbaus (siehe oben) und auch einiger anderer Entwicklungen der letzten Jahre könnten Android-Smartphones schon bald teurer werden. Aktuell scheint das sogar unausweichlich.

» Werden Android-Smartphones jetzt teurer?

Android Auto erhält erweiterte Oberfläche

Android Auto erhält eine neue Oberfläche, die sich mehr Platz auf dem Display gönnt. Es können noch mehr Icons als bisher nebeneinander auf dem Display gezeigt werden, sodass ein Scrollen nicht mehr notwendig sein wird.

» Android Auto bekommt eine erweiterte Oberfläche mit mehr Icons

Google Files öffnet Textdateien

Google Files kann als smarter Dateimanager jetzt auch Textdateien direkt innerhalb der App öffnen. Es ist keine externe Anwendung mehr zum Abruf oder zum Markieren und Kopieren von Text mehr notwendig.

» Google Files kann jetzt Textdateien in der App öffnen

Gboard bekommt Passwort-Zugriff

Gboard kann jetzt mit einer neuen Autofill-Funktion sowohl auf die Passwörter zur aktuellen App oder Webseite als auch auf die Kreditkartendaten der Nutzer zugreifen und diese zum Einfügen anbieten.

Android 16 QPR1 Beta 3.1 ist da

Google hat die neue Android 16 QPR1 Beta 3.1 veröffentlicht, die als mutmaßlich letzte Version vor dem Release noch einmal einen großen Schwung an Verbesserungen und Bugfixes im Gepäck hat. Das lohnt sich diesmal wirklich.

» Google veröffentlicht neue Android 16 QPR1 Beta 3.1

Google Messages startet Nacktfotoscanner

Google Messages startet den umstrittenen Nacktfotoscanner jetzt für alle Nutzer. Die Messenger-App durchsucht alle eingehenden und ausgehenden Bilder nach expliziten Darstellunge und kann entsprechend davor warnen, die Bilder abzurufen oder zu versenden. Im Artikel findet ihr alle Details.

» Google Messages durchsucht Medien jetzt nach Nacktdarstellungen

