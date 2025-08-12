Android Auto: Google erweitert die Oberfläche – neuer App Drawer zeigt bald noch mehr Apps (Screenshots)

Viele Nutzer von Android Auto dürften nur eine Handvoll Apps verwenden, wobei vor allem die aktive Navigation sowie das Entertainment eine wichtige Rolle spielen. Soll es dann doch einmal etwas mehr sein, führt der Weg zum App Drawer mit der Auflistung aller verfügbaren Anwendungen. Jetzt zeigt sich eine erweiterte Ansicht, die mehr Platz für die App-Auflistung schafft.



Ich behaupte, dass die meisten Android Auto-Nutzer eine sehr gefestigte Routine haben, immer wieder dieselben Apps verwenden und diese auch nur enorm selten oder gar nicht wechseln. Doch auch unter Android Auto nimmt der App-Umfang zu und so kann der Weg für spezielle Anwendungen immer wieder in den App Drawer führen. Diese hat sich seit vielen Jahren nicht verändert und kann daher bei gestiegener App-Auswahl ein Scrollen notwendig machen.

Jetzt zeigt sich obige neue Ansicht, die bis zu sieben App-Icons nebeneinander darstellen kann. Die Anzahl der Icons ist abhängig von der Displaygröße, bisher lag das Maximum aber bei fünf Anwendungen in einer Reihe. Wer ein großes Display besitzt und viele Apps installiert hat, wird sich daher sicher schon häufiger gefragt, warum an dieser Stelle ein Scrollen notwendig ist. Vor allem dann, wenn man das Display während der Fahrt bedient und jeder unnötige Schritt unbedingt vermieden werden sollte.

Die neue Oberfläche ist noch nicht ausgerollt worden, ließ sich im Rahmen eines Teardowns aber bereits von ersten Nutzern aktivieren. Dazu ist noch das Umlegen versteckter Schalter notwendig, was aber sicherlich nicht mehr lange der Fall sein wird. Wer ein kleines Display besitzt, wird aber selbst den Rollout nicht bemerken, denn glücklicherweise hängt die Anzahl der gezeigten App-Icons auch von der Displaybreite ab.

