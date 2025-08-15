Pixel 10: Google zeigt das Pixel 10 Pro jetzt offiziell bei Amazon – Teaser verrät baldigen Start (Video)

Google wird schon in wenigen Tagen die Pixel 10-Smartphones vorstellen, die nicht nur bei den Leakern immer wieder zu Gast sind, sondern auch von Google selbst bereits mehrfach gezeigt wurden. Jetzt geht man erneut den Schritt des Anheizens und hat ein offizielles Pixel 10 Pro-Promovideo im Google Store bei Amazon veröffentlicht. Man will also auch die Masse auf die anstehende Vorstellung hinweisen.



Schon vor einigen Wochen hat Google damit begonnen, eigene Teaservideos für die kommenden Pixel-Produkte zu veröffentlichen, bisher hat man sich dabei allerdings auf den hauseigenen YouTube-Kanal sowie den Google Store beschränkt. Jetzt macht man es ein klein wenig größer, denn seit wenigen Tagen befindet sich das unten eingebundene Video zum Pixel 10 Pro im Google Store bei Amazon. Wir haben bereits ein sehr ähnliches Video im Google Store gesehen.

Das Video selbst verrät nichts, was wir nicht schon wissen. Allerdings sind „wir“ auch die Techblase, die ohnehin alle Leaks mitbekommt und schon Bestens über die Pixel 10-Smartphones Bescheid weiß. Mit dem Video auf der Startseite des Google Store bei Amazon erreicht man ein etwas größeres Publikum, das vielleicht auf der Suche nach einem neuen Pixel-Smartphone ist. Für die Verkäufe des Pixel 9 ist das natürlich kontraproduktiv, das weiß man auch bei Google.

Um die Nutzer dennoch von den noch-aktuellen Pixel-Smartphones zu überzeugen – die sehr ähnlich aussehen und nach wie vor mehr als sechs Jahre mit Android-Updates versorgt werden – hat man außerdem im Google Store bei Amazon einige Aktionen gestartet.

Die aktuellen Aktionen:

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 2025-08-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.