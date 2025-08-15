Gemini: Neue Startseite wird für alle Nutzer ausgerollt – sieht der Google-Startseite noch ähnlicher (Screenshots)

Google nimmt praktisch täglich Änderungen und Verbesserungen am KI-ChatBot Gemini vor, aber nur selten werden diese direkt an der Oberfläche sichtbar. Jetzt wird ein Update ausgerollt, das vielen Nutzern sofort nach dem Start auffällt, denn die Startseite des KI-ChatBot wird sowohl im Web als auch in der Android-App umgebaut. Es ist der bereits vor einigen Wochen erstmals sichtbar gewordene Schritt zur Annäherung an die Google-Startseite.



Wir haben schon vor einigen Wochen über die neue Gemini-Startseite berichtet und jetzt wird diese für alle Nutzer der Webversion sowie der Android-App ausgerollt. Die sichtbarste Neuerung ist es, dass Gemini den Prompt in den Mittelpunkt stellt, so wie man das auch von der Google-Startseite kennt. Die Eingabeleiste ist nicht mehr am unteren Rand, so wie es in der Konversation der Fall ist, sondern befindet sich im Zentrum der Startseite.

Die Suchleiste ist direkt unter der Begrüßung des Nutzers zu finden. Weiterhin gibt es ein „Hi [Nutzername]“, was sich in der ersten Variante vor einigen Wochen noch nicht gezeigt hatte. Weiterhin umfasst der Umbau, dass die Links zu den speziellen Anfragen wie Canvas, Deep Think, Veo, Imagen, Guided Learning und einiges mehr jetzt in einem Tools-Menü positioniert sind und für eine aufgeräumtere Darstellung des Prompt-Bereichs sorgen.

Es sind keine großen Veränderungen, aber sehr viele kleine, die das Gesamtbild verändern. Man kann sich auch weiterhin nicht des Eindrucks verwehren, dass das stark von der Google-Startseite inspiriert ist. Das und auch die aktuellen Entwicklungen rund um die Google-Startseite hat mich bereits zur Spekulation gebracht, dass die Google-Startseite durch die Gemini-Startseite ersetzt werden wird. Auch wenn es sich derzeit ein wenig abgeschwächt zeigt, würde ich bei dieser Einschätzung bleiben.

[9to5Google]

