Pixel 10: Das sind die neuen Google-Smartphones – alle Infos (Spezifikationen, Verkaufspreise, Fotos, KI & Co)

In wenigen Tagen ist es soweit: Google wird am Mittwoch die neuen Pixel 10-Smartphones vorstellen, die kurz vor der Präsentation mehrfach täglich leaken. Weil nun wirklich alle Informationen bekannt sind, fassen wir in diesem Artikel noch einmal alle wichtigen Details zu den kommenden Smartphones zusammen, sodass ihr bis Mittwoch vollständig informiert seid.



Für die Pixel-Smartphones geht es in diesem Jahr erstmals in die Zweistelligkeit, denn es steht die Jubiläums-Generation vor der Tür, mit der man natürlich wieder auftrumpfen möchte. Rein äußerlich bleibt man zwar großteils bei den etablierten Werten, doch unter der Haube und auch an der Oberfläche sowie auf KI-Ebene machen die Smartphones einen großen Schritt und werden im zehnten Jahr ihres Bestehens wieder ein Stück weit erwachsener.

Die Pixel 10-Smartphones sind echte Powerpakete, die mittlerweile dank starker Vorgänger immer größere Marktanteile für sich beanspruchen können. In einigen Ländern steht man bereits bei 3 bis 4 Prozent – in wenigen Beispielen wie Japan ist sogar schon die Zweistelligkeit erreicht. Damit hängt die Messlatte für die Pixel 10-Smartphones sehr hoch, denn natürlich soll es weiterhin Bergauf gehen.

Um diesen Lauf fortzusetzen, wird Google am Mittwoch gleich vier neue Smartphones präsentieren, die uns längst bestens bekannt sind: Wir zeigen euch in diesem Artikel noch einmal alle aktuellen Infos zum Pixel 10, zum Pixel 10 Pro und 10 Pro XL sowie natürlich auch zum faltbaren Smartphone Pixel 10 Pro Fold.

Google Pixel 10

Produktname: Google Pixel 10

Interne Bezeichnung: GLBWO / GL066

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Speicher: 128 GB / 256 GB

RAM: 16 GB

Kamera: Samsung GN8 48MP mit Videostabilisierung

Ultrawide Kamera: Sony IMX712 12MP

Telephoto Kamera: Samsung 3J1 11MP

Frontkamera: Samsung 3J1 11MP

Akku: 4970 mAh / 29W kabelgebunden / 15W kabellos aufladen + Qi2 Wireless Unterstützung

Farben: Obsidian (Schwarz), Frost (Blau), Indigo (Violett), Lemongrass (Gelb)

Verkaufspreis: 899 Euro (128 GB) | 999 Euro (256 GB)

Verkaufsstart: 28. August 2025

Das Grundmodell der Pixel 10-Familie macht rein äußerlich sowie in puncto Ausstattung den größten Schritt, denn erstmals wird auch das kleinste Modell mit einer Telephoto-Lens ausgestattet sein. Damit wird es auch für die Nutzer des günstigsten Geräts möglich sein, bei der Foto-Aufnahme deutlich weiter als bisher zu zommen. Es ist ein Novum für die Pixel-Serie, dass alle Smartphones mit nahezu gleicher Kamera-Ausstattung starten.

Google Pixel 10 Pro

Produktname: Google Pixel 10 Pro

Interne Bezeichnung: G4QUR / GN4F5

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,6mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Speicher: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 16 Gigabyte

Kamera: Samsung GNV 50MP mit Videostabilisierung (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX858 48MP

Telephoto Kamera: Sony IMX858 48MP

Frontkamera: Sony IMX858 48MP

Akku: 4870 mAh / 29W kabelgebunden / 15W kabellos aufladen + Qi2 Wireless Unterstützung

Farben: Obsidian (Schwarz), Jade (Grün), Moonstone (Grau), Porcelain (Weiß)

Verkaufspreis: 1099 Euro (128 GB) | 1199 Euro (256 GB) | 1329 Euro (512 GB) | 1589 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 28. August 2025

Das Pixel 10 Pro ist natürlich das Flaggschiff dieser Serie und wird von Google auch mit den meisten Teasern bedacht. Es scheint klar, dass man von diesem Gerät die meisten Einheiten verkaufen möchte. Denn es bringt die zweitstärkste Ausstattung mit und richtet sich gemeinsam mit dem großen XL-Bruder an alle Nutzer, die ein starkes Powerpaket benötigen. Wem die XL-Variante dabei zu groß ist, der greift eben zum Pixel 10 Pro.

Google Pixel 10 Pro XL

Produktname: Google Pixel 10 Pro XL

Interne Bezeichnung: GUL82

Displaygröße: 6,8 Zoll

Abmessungen: 162,7mm x 76,6mm x 8,5mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Speicher: 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 16 Gigabyte

Kamera: Samsung GNV 50MP mit Videostabilisierung (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX858 48MP

Telephoto Kamera: Sony IMX858 48MP

Frontkamera: Sony IMX858 48MP

Akku: 5200 mAh / 29W kabelgebunden / 15W kabellos aufladen + Qi2 Wireless Unterstützung

Farben: Obsidian (Schwarz), Jade (Grün), Moonstone (Grau), Porcelain (Weiß)

Verkaufspreis: 1299 Euro (256 GB) | 1429 Euro (512 GB) | 1689 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 28. August 2025

Das größere der beiden Flaggschiff-Smartphones unterscheidet sich fast gar nicht vom kleineren Bruder, wenn wir einmal von den Abmessungen absehen. Wichtig zu wissen ist, dass es das größte Smartphone der Serie ist und erstmals einen Akku mit einer Größe von mehr als 5.000 mAh bringt.

Google Pixel 10 Pro Fold

Produktname: Google Pixel 10 Pro Fold

Interne Bezeichnung: GU0NP

Displaygröße außen: 6,4 Zoll

Displaygröße innen: 8 Zoll

Abmessungen: 155,2mm x 150,4mm x 5,3mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: 48 Megapixel

Ultrawide Kamera: 10,5 MegapixelP

Telephoto Kamera: 10,8 Megapixel

Frontkamera: 10 Megapixel

Speicher: 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 16 Gigabyte

Akku: 5015 mAh | 23 Watt Aufladen | 15 Watt kabellos Aufladen mit Qi2

Farben: Moonstone (Grau), Jade (Grün)

Sonstiges: Erstmals IP68-zertifiziert. Staubdicht und wasserdicht bis 30 Minuten auf einen Meter

Verkaufspreis: 1899 Euro (256 GB) | 2029 Euro (512 GB) | 2289 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 28. August 2025 (eventuell erst 9. Oktober)

Das Pixel 10 Pro Fold wird sich sicherlich nicht am Besten von allen Geräten verkaufen, ist aber dennoch so etwas wie der heimliche Star der gesamten Serie. Denn es macht große Schritt bei der Speicherauswahl, bei der Kamera und ist auch das erste faltbare Smartphone mit einer Staub- und Wasserdichtheit. Mehr dazu findet ihr in diesem Artikel.

Pixelsnap

Parallel zu den Smartphones wird Google ein neues Zubehör einführen, mit dem man in den Bereich der Ladegeräte einsteigt. Diese sollen unter der Bezeichnung Pixelsnap starten und einige Neuerungen mitbringen, die man in der Form und Funktionalität bisher her eher von Apples MagSafe gekannt hat. Als erstes ist ein drahtloses Ladesystem, das sich magnetisch an der Rückseite der Smartphones befestigen und ausrichten lässt auf dem Plan. Ein Schutzhüllen-Leak in dieser Woche hat weitere Details verraten.

Tensor-Neustart

Für Google sind die Pixel 10-Smartphones ein wichtiger Wendepunkt, da die SoCs (System-on-a-Chip) komplett neu aufgestellt werden. Es ist das erste Mal, dass Google den Tensor-Chip nicht von Samsung herstellen oder extern entwerfen lässt. Stattdessen übernimmt TSMC die Fertigung, was Google eine noch nie dagewesene Kontrolle über den Prozessor und seine Komponenten gibt. Obwohl dieser Wechsel anfangs riskant erscheint, könnte er für Google schon bald ein großer Erfolg sein.

Neuer Fingerabdruckscanner

Auch der Fingerabdruckscanner soll mit dieser Smartphone-Generation optimiert werden. Google bleibt der bewährten Ultraschall-Technologie unter dem Display treu, hat diese aber mit einer neuen Komponente und verbesserter Software aufgewertet. Das Ergebnis: Die Erkennung soll nicht nur schneller, sondern auch sicherer sein.

Software, KI und Kamera

Selbstverständlich wird auch bei den Pixel 10-Smartphones die Software wieder eine zentrale Rolle spielen. Seit dem Einstieg in das KI-Zeitalter ist ihre Bedeutung noch einmal deutlich gewachsen.

Android 16 QPR1 & neue Features

Der wichtigste Schritt ist das vorinstallierte Betriebssystem Android 16 QPR1. Dieses bringt nicht nur das neue Material 3 Expressive Design mit, sondern auch den lang erwarteten Android-Desktopmodus. Daneben sind viele weitere Verbesserungen zu erwarten.

Pixie: Der neue KI-Assistent

Erstmals soll auf den Pixel 10-Geräten der neue KI-Assistent Pixie zum Einsatz kommen. Obwohl er bereits unter verschiedenen Namen wie Pixel Sense oder persönliches Gemini bekannt war und es Leaks zu Magic Cue-Funktionen gibt, ist die genaue Funktionsweise noch immer unklar.

Kamera: Downgrade mit Leistungsplus

Auch die Kamera wird große Fortschritte machen. Obwohl ein Hardware-Downgrade erwartet wird, soll die Gesamtleistung dank neuer Software und KI-Tricks nochmals gesteigert werden. Alle wichtigen Informationen dazu haben wir in einem separaten Artikel zusammengefasst: Alle Infos zur Pixel 10-Kamera.

Verkaufsstart und Preisgestaltung

Google wird die Pixel-Smartphones auf dem für den 20. August angekündigten Made by Google-Event vorstellen und diese nur acht Tage später – am 28. August – auf den Markt bringen. Laut jüngsten Leaks gilt das aber nur für die drei Standard-Smartphones, während das Foldable erst am 9. Oktober starten könnte. Gesichert ist diese Info aber noch nicht.

