Pixel Watch 4: Das sind Googles neue KI-Smartwatches – alles was bekannt ist (Specs, Fotos, Modelle, Preise)

Es sind nur noch vier Tage bis zur Präsentation der Pixel Watch 4, auf die so mancher Nutzer schon gespannt warten dürfte, denn Google wird mit dieser Generation einige große Schritte gehen. Weil die Smartwatch vorab schon häufig geleakt worden ist und auch die wichtigsten Details von sich verraten hat, fassen wir hier noch einmal alle bekannten Informationen zusammen.


pixel watch 4 logo

Mit dem Einstieg in die vierte Generation wird auch die Pixel Watch von der KI-welle erfasst, denn Google wird Gemini selbstverständlich sehr tief integrieren. Mittlerweile wissen wir auch, dass Google gar von einer „für Gemini entwickelten KI-Smartwatch“ spricht. Deutlicher kann man gar nicht machen, wohin die Reise für die Smartwatch geht, die in den vergangenen Jahren eher den Fokus auf Fitness und Smartphone-Anbindung gelegt hat.

Auch in diesem Jahr wird es zwei Größen mit jeweils zwei Ausstattungsvarianten geben, wobei keine Überraschung mit dabei ist.

Diese Pixel Watch 4-Modelle kommen

  • Pixel Watch 4 41mm (LTE)
  • Pixel Watch 4 41mm (Wifi)
  • Pixel Watch 4 45mm (LTE)
  • Pixel Watch 4 45mm (Wifi)

Pixel Watch 4 Spezifikationen

  • SoC: Snapdragon W5
  • Akku: 327 mAh (41mm) | 459 mAh (45mm)
  • Akkulaufzeit: 30 Stunden (41mm) | 40 Stunden (45mm)
  • Display Actua 360 mit bis zu 3000 Nits

Über Smartwatches sind im Allgemeinen nur sehr wenige Spezifikationen bekannt, das gilt auch für die Pixel Watch 4 – aber das ist meist auch gar nicht interessant. Dafür gab es zuletzt einen großen Schwung an Infografiken, die die Stärken der Smartwatches zeigen. Wir haben sie euch im Folgenden allesamt eingebunden.




Pixel Watch 4 Stärken und Spezifikationen

pixel watch 4 overview

pixel watch 4 fitness

pixel watch 4 safety

pixel watch 4 gemini




Viele neue Bilder von der Pixel Watch 4

pixel watch 4 1

pixel watch 4 2

pixel watch 4 3

pixel watch 4




Die Google Pixel Watch 4 soll in den Farben Schwarz (Obsidian), Gold, Grau (Moonstone) sowie Silber verfügbar sein. Mehr Informationen zu den Farben und den Bändern bekommt ihr in diesem Artikel. Die meisten geplanten Farben könnt ihr auf obigen Renderbildern sehen, aber den Hauptteil macht bei einer Smartwatch ohnehin das jeweilige austauschbare Band aus. Auch die Bänder sollen in diesem Jahr in vielen neuen Farben erscheinen.

Verkaufsstart und Verkaufspreise
Google wird die Smartwatches am Mittwoch (20. August) vorstellen und wollte diese eigentlich schon am 28. August auf den Markt bringen. Doch daraus wird wohl nichts, denn wie jüngst bekannt geworden ist, soll sich der Verkaufsstart bis auf den 9. Oktober verzögern. Erneut bestätigt ist das bisher nicht, widerlegt aber auch nicht. Daher wissen wir es noch nicht mit Sicherheit. Auch die Verkaufspreise sind mittlerweile bekannt geworden.

  • Pixel 4 41mm LTE: 499 Euro
  • Pixel 4 41mm Wifi: 399 Euro
  • Pixel 4 45mm LTE: 549 Euro
  • Pixel 4 45mm Wifi: 449 Euro

In den folgenden verlinkten Artikel findet ihr bei Interesse noch viele Infos zum neuen Ladesystem sowie der erstmaligen Reparierbarkeit der Smartwatch.

» Pixel Watch 4: Googles neues Ladesystem zeigt sich endlich – Pins sind jetzt am Rand der Smartwatch

» Pixel Watch 4: Googles neue Smartwatch lässt sich erstmals reparieren

