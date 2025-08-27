Pixel 10 Aktionen: Jetzt noch 250 Euro Eintauschbonus sichern + ein Jahr Google One AI Pro gratis und mehr

Morgen starten Googles neue Pixel 10-Smartphones offiziell in den Verkauf und beenden damit auch die in diesem Jahr erneut recht kurze Vorbestellerphase. Daher solltet ihr euch bei Interesse auch nicht mehr zu viel Zeit lassen, denn die Vorbesteller-Aktion ist ebenfalls nicht mehr ganz so lang gültig. Jetzt könnt ihr euch noch 250 Euro Eintauschbonus sowie ein Jahr Google One AI Pro gratis sichern. Solltet ihr nicht verpassen.



Vor einer Woche hat Google die neuen Pixel-Produkte vorgestellt und direkt nach der Präsentation in die Vorbestellung gegeben. Während die Smartwatches, das Foldable und die neuen Kopfhörer erst Anfang Oktober ausgeliefert werden, endet dieser Zeitraum bei den Pixel 10-Smartphones bereits heute Abend. Wir haben euch die Smartphones natürlich ausführlich hier im Blog vorgestellt und auch schon die starken neuen Möglichkeiten umfangreich präsentiert. Hier ein schneller Überblick:

Pixel 10 Vorbestelleraktionen

Wer sich jetzt noch für ein Pixel 10 entscheidet, erhält ganze 250 Euro Eintauschbonus, wenn das alte Smartphone in Zahlung gegeben wird. Das bedeutet, dass ihr den Ankaufspreis eures Altgeräts erhaltet PLUS die 250 Euro oben drauf – vollkommen unabhängig vom eingetauschten Smartphone. Diese Aktion gilt für alle Pixel 10-Smartphones in allen Varianten und Farben. Zusätzlich bekommt ihr beim Kauf eines Pro-Geräts ein Jahr Google One AI Pro gratis, mit dem ihr viele starke Gemini-Funktionen grenzenlos nutzen könnt.

Die neuen Google-Smartphones sind jetzt bei den bekannten Onlinehändlern vorbestellbar und werden ab dem morgigen 28. August ausgeliefert. Entscheidet ihr euch für das Pixel 10 Pro Fold – für das ebenfalls alle Aktionen gelten – müsst ihr euch allerdings noch bis zum 9. Oktober gedulden. Zusätzlich zu diesen Aktionen bekommt ihr beim Kauf bei Amazon auch noch zwei Monate Audible kostenlos.

Pixel 10 Pro jetzt vorbestellen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten + 250 Euro Eintauschbonus!



Was Google leider nicht mit in das Paket legt, sind Schutzhüllen. Ihr werdet aber sicherlich eine benötigen, denn die Hüllen der Vorgänger passen trotz sehr ähnlichem Design nicht (mit Vergleichsbildern!). Wer das neue Smartphone schützen möchte, ein schickeres Aussehen haben möchte, den Kamerabuckel praktisch eben machen möchte und auch den Grip erhöhen will, kommt um eine Schutzhülle nicht herum.

Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die starken Schutzhüllen von Tauri ausführlich vorgestellt, die mit einer starken Qualität, einer enorm hohen Kundenzufriedenheit sowie einem schicken und langlebigen Design punkten. Es schützt euer Smartphone zuverlässig vor Stürzen und auch Stößen.

» Pixel 10-Schutzhüllen bei Amazon (Partnerlink)

