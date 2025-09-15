Pixel 7-Smartphones: Nutzer berichten von aufgeblähten Akkus – die nächste Generation mit Problemen?

Eine besorgniserregende Serie setzt sich fort und greift jetzt auf das nächste Google-Smartphone über: In den letzten Wochen berichten vermehrt Nutzer der Pixel 7-Smartphones von erheblichen Akku-Problemen bzw. Gefahren. Es häufen sich Berichte und Bilder von aufgeblähten Akkus, was bekanntlich sehr schnell gefährlich werden kann. Wegen der jüngsten Ereignisse kann man kaum an Einzelfälle glauben.



Wenn sich Smartphone-Akkus aufblähen, wird es gefährlich – das sollte vielen Menschen mittlerweile bekannt sein. Passiert dies, sollte man das Gerät sehr zeitnah abschalten, nicht mehr aufladen und im besten Fall auch nicht mehr nutzen bzw. an einem sicheren Ort verwahren. Akku-Explosionen oder plötzlich entzündendee Batterien sind kein Hollywood-Effekt, sondern eine reale Gefahr. Das weiß man auch bei Google und hat daher zuletzt mehrere Geräte-Serien zurückrufen müssen.

Jetzt häufen sich Berichte von Nutzern, die über einen aufgeblähten Akku beim Pixel 7 berichten. Sichtbar wird das dadurch, dass sich das Display plötzlich vom Rahmen löst. Aufgrund der sehr stabilen Konstruktion der Smartphones kann man sich vorstellen, welche Kräfte dabei wirken. Google hat sich bisher nicht offiziell zu diesem Thema geäußert, soll sich beim Support gegenüber den betroffenen Nutzern aber wohl recht kooperativ zeigen – und das sicherlich aus gutem Grund. Betroffen sind sowohl das Pixel 7 als auch das Pixel 7 Pro.

Sollte eine reale Gefahr oder auffällige Häufung bestehen, müsste Google die Smartphones zurückrufen oder mit entsprechenden Updates versorgen, die das effektiv verhindern. Zuletzt musste man schon das Pixel 4a zurückrufen, später das Pixel 6a und zuletzt das Pixel 7a. Die vierte und siebte Generation erhielten entweder einen kostenlosen Akku-Tausch oder ein massives Akku-Downgrade inklusive finanzieller Entschädigung an die Nutzer.

Sollten die Pixel 7-Smartphones tatsächlich betroffen sein, wären es die ersten Smartphones der Premium-Serie, die eigentlich auf andere Akkus als die Budget-Geräte setzen. Bleibt zu hoffen, dass sich Google sehr bald äußert und je nach Ergebnis der internen Prüfung zeitnah entsprechende Schritte setzt.

