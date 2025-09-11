Android: Euer Smartphone warnt euch heute ab 11 Uhr mit Tonsignal – alle Infos zum bundesweiten Warntag (Video)

Nicht erschrecken, wenn euer Smartphone heute plötzlich einen lauten Warnton von sich gibt! Am heutigen 11. September findet wieder der Bundesweite Warntag statt, der als Testlauf konzipiert ist und alle Smartphones sowie Mobilfunkgeräte umfasst. Ab etwa 11:00 Uhr werdet ihr zunächst eine akustische und visuelle Testwarnung erhalten, die unabhängig von der Lautstärkeeinstellung hörbar sein wird. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zum Cell Broadcast.



Einmal im Jahr findet in Deutschland der „Bundesweite Warntag“ statt, der die verfügbare Alarm-Infrastruktur testen soll. Am heutigen 11. September werden daher nicht nur die Sirenen und andere Warneinrichtungen einem Testlauf unterzogen, sondern bereits zum vierten Mal in Folge auch das Cell Broadcast-System verwendet. Die darin veröffentlichten Warnungen werden auf allen Smartphones mit Mobilfunkanbindung ankommen und sich sowohl akustisch mit einem lauten Warnton als auch einer Textnachricht bemerkbar machen. Die Lautstärke ist unabhängig davon, welche Einstellungen ihr vorgenommen habt oder welche Lautstärke ihr eingestellt habt.

Ihr bekommt die Meldung auf euer Smartphone, wenn dieses mit einem Mobilfunknetz verbunden ist. Wer vollständig Offline ist oder das Smartphone in den Flugmodus schaltet, wird davon zunächst nichts mitbekommen. Aber auch wenn ihr das Smartphone kurz nach 11:00 Uhr wieder mit dem Mobilfunknetz verbindet, solltet ihr die nach wie vor aktive Warnung auf eurem Smartphone in gleicher Form erhalten. Alle Infos zum Bundesweiten Warntag findet ihr auf dieser offiziellen Seite.

Auf der offiziellen Internetseite des Warntags findet ihr Informationen darüber, was genau an diesem Tag passiert, warum ein solcher Tag notwendig ist und wer für das gesamte System verantwortlich ist. Darin wird auch beschrieben, dass die Warnmultiplikatoren auf unterschiedliche Stufen setzen, sodass es Zeitversetzungen zwischen den Warnungen geben kann. Wenn euer Smartphone euch warnt, muss das des Kollegen es also nicht zwingend zur selben Zeit tun.

Auch Google hat als Betreiber des größten Smartphone-Betriebssystems vor einigen Jahren erstmals zum Bundesweiten Warntag informiert. Hier findet ihr aus aktuellem Anlass noch einmal die Informationen:

Um die Warnung zu erhalten, ist es nicht notwendig, dass ihr eine besondere App installiert – Euer Gerät muss nur im Mobilfunknetz sein. Diese neue Warnfunktion direkt aufs Smartphone nennt sich Cell Broadcast (kurz: CB) und soll die bisherigen Systeme ergänzen. Der Warntag […] hilft ganz gezielt dabei, mögliche Verbesserungen zu entdecken und wichtige Erkenntnisse für die Umsetzung zu sammeln.









Als Anbieter des Betriebssystems Android haben wir mit den Betreibern der Mobilfunknetze und Smartphone-Herstellern bei der Entwicklung des Cell Broadcast-Warnsystems zusammengearbeitet. Smartphones müssen diese Warnmeldungen schließlich nicht nur empfangen, sondern auch verstehen und den Nutzerinnen und Nutzern anzeigen können.

Wir hoffen natürlich, dass ihr nie in die Situation kommt, gewarnt werden zu müssen. Dennoch möchten wir sicherstellen, dass euer Smartphone technisch in der Lage dazu ist. Wenn ihr ein Gerät nutzt, auf dem die Android-Version 11 oder eine neuere installiert ist, müsst ihr nichts weiter tun – wir haben den Empfang der CB-Nachrichten für euch automatisch aktiviert.

Wichtig ist, dass euer Gerät eingeschaltet und mit dem Mobilfunknetz verbunden ist. Der Flugmodus muss deaktiviert sein. Wenn euer Smartphone mit CB kompatibel ist, erscheint die Testwarnung heute ab 11 Uhr ohne zusätzliche App-Installation auffällig auf eurem Bildschirm. Dazu ertönt ein lautes Tonsignal, selbst bei Stummschaltung. Wundert euch also bitte nicht, wenn ihr diese Meldung empfangt – im Ernstfall kann sie Leben retten!

