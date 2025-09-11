Gemini: Android-App erhält neue Oberfläche – schafft mehr Platz für Inhalte und Elemente (Screenshots)

Der KI-ChatBot Gemini wird nicht nur funktionell immer weiter ausgebaut, sondern auch an der Oberfläche gibt es überraschend häufig Optimierungen – jetzt folgt schon die nächste. In diesen Tagen wird eine neue Oberfläche für die Android-App ausgerollt, die recht deutlich das Ziel verfolgt, noch mehr Platz für Inhalte und die wichtigsten Bedienelemente zu schaffen.



Die Oberfläche von Gemini für Android hat sich seit dem Start der App mehrfach verändert, sollte sich nun aber langsam festigen und eher kleinere Schritte machen. Jetzt gehen die Designer einen solch kleinen Schritt, der mit nur wenigen Änderungen mehr Platz für die Inhalte schafft, mehr Platz für die Bedienelemente und auch die Struktur trotz fehlender Umrandung klarer als bisher unterstreicht. Auf obigen Screenshots seht ihr die alte und auf den folgenden Bildschirmfotos die neue Variante.

Wie ihr sehen könnt, ist die Umrandung um das Eingabefeld mit den Zusatzfunktionen verschwunden. Stattdessen gibt es eine visuelle Abtrennung am oberen Rand, die auf einen überbreiten Rahmen setzt. Dieser verlässt den Displayrand an den Seiten, sodass dieser durch die angedeutete Variante keinen Platz mehr wegnimmt. Gleichzeitig öffnet sich dieser Bereich dadurch für die darunterliegenden Elemente wie der Tastatur.

Die zweite Neuerung ist es, dass der Disclaimer für die Gemini-Antworten nicht mehr im Interaktionsbereich zu finden ist, sondern direkt unter den Chatnachrichten. Das ist sinnvoll, denn die dauerhafte Warnung wird ohnehin ignoriert, nimmt nur Platz weg und ist direkt unter den Nachrichten im scrollbaren Bereich sicherlich besser aufgehoben. Diese kleinen Änderungen sorgen dafür, dass die wichtigen Teile der Oberfläche mehr Platz haben.

Das neue Design wird in diesen Tagen für alle Nutzer der Android-App ausgerollt und dürfte sich auch schon jetzt bei vielen Nutzern zeigen. Gut möglich, dass der freigewordene Raum schon bald für neue Buttons oder Shortcuts verwendet werden wird.

