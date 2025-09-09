Gemini: Google will längere Konversationen fördern – Antworten mit zusätzlichen Fragen im Test (Screenshot)

google 

Viele Nutzer verwenden den KI-ChatBot Gemini für alltägliche Fragen oder als Ersatz für die Websuche – was normalerweise zum klassischen Frage-Antwort-Ablauf führt. Jetzt führt Google einen interessanten Testlauf durch, in dessen Rahmen zusätzliche Fragen vorgeschlagen werden – mit dem klaren Ziel, die Nutzer länger als bisher in der Konversation zu halten.


google gemini logos

KI-ChatBots wie Gemini haben in vielen Bereichen das Potenzial, Suchmaschinen zu ersetzen – das weiß man längst auch bei Google. Das führt dazu, dass viele Menschen Gemini und Co auch wie eine Suchmaschine verwenden: Frage eingeben, Antwort erhalten, Fenster schließen. Das ist der gewohnte und für viele Menschen auch sinnvolle Ablauf, doch Google möchte die Nutzer zukünftig länger im ChatBot halten und den Konversationsgedanken stärken.

gemini anschlussfragen

Um die Nutzer länger an Gemini zu binden und gleichzeitig dessen verfügbare Informationstiefe zu promoten, werden jetzt bei ersten Nutzern Folgefragen vorgeschlagen. Diese zeigen sich im Testlauf als Teil der Antwort und werden wohl hauptsächlich bei den Antworten eingeblendet, die die Nutzerfrage praktisch vollständig beantworten. Dargestellt werden sie in einer kleineren Schriftart, mit einem passenden Icon vor der Frage sowie in Form eines oder mehrerer Buttons.

Mit einem Tap auf den Button wird die vorgeschlagene Frage direkt gestellt, sodass die Nutzer die gewünschte Information unmittelbar darauf erhalten. Das erinnert ein wenig an die Folgefragen bzw. die vorgeschlagenen Detailfragen in der Websuche, bei denen es ähnlich abläuft. Googles Ziel dürfte es sein, dass die Nutzer den ChatBot mehr als Konversation statt als Antwortmaschine sehen, was wiederum zu optimierten Prompts führen kann.

Aktuell sind diese Fragenvorschläge nur bei wenigen Nutzern zu sehen und befinden sich somit in einem serverseitig gesteuerten Testlauf. Wir erwarten, dass dieser Testlauf schon in relativ kurzer Zeit bei allen Nutzern auftaucht bzw. ein fester Bestandteil von Gemini werden wird.

