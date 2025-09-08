Gemini: Das sind die Limits des KI-ChatBots – Google verrät tägliche Grenzen für Prompts, Bilder und mehr

Googles KI-ChatBot Gemini bietet allen Nutzern einen großen Funktionsumfang und dürfte von vielen immer häufiger für alltägliche Dinge genutzt werden. Mit steigender Anzahl stellt sich vielleicht auch die Frage, wo eigentlich die Limits von Gemini liegen bzw. wie oft sich das Tool täglich verwenden lässt. Jetzt beantwortet Google dies mit einer ausführlichen Liste an Nutzungslimits.


google gemini logos

Viele Google-Produkte unterliegen einer Nutzungslimitierung, auch wenn diese in vielen Fällen gar nicht bekannt oder nur schwer herauszubekommen sind – denn die Limits liegen so hoch, dass sie selbst bei umfangreicherer Nutzung kaum zu erreichen sind. Bei Gemini verhält es sich ähnlich, doch bisher hatte Google die existierenden Limits nicht kommuniziert – das ändert sich jetzt. Ob diese zuvor schon bestanden haben oder erst jetzt umgesetzt werden, geht daraus nicht hervor.

gemini limits september 2025

Die wichtigsten Limits sind es, dass ihr fünf Anfragen an Gemini 2.5 Pro per Tag richten könnt, wenn ihr kein kostenpflichtiges Abo habt. Ansonsten liegen die Limits bei bis zu 100 oder gar 500 Anfragen pro Tag (Pro/Ultra). Beim Flash-Modell, das standardmäßig zum Einsatz kommt, existiert gar kein Limit. Wer gar tiefe Recherchen erledigen möchte, ist auf fünf Berichte pro Monat limitiert oder auf 20 bis 200 je nach Modell.

Für die Bildgenerierung liegt das Limit bei 100 Bilder pro Tag für die kostenlose Variante und 1000 Bilder pro Tag bei den kostenpflichtigen Abos. Ich denke, dass man selbst bei umfangreicherer Nutzung kaum an das Limit von 100 Bildern pro Tag kommt. Und wenn doch, dann muss man eben bis zum nächsten Tag warten. Alle weiteren Limits findet ihr in obiger Tabelle.

