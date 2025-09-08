Google Sheets & Gemini: Die KI kann jetzt eure Tabellen füllen – neue Inhalte per Prompt erstellen (Video)

Google hat das KI-Modell Gemini schon vor längerer Zeit fest in das Workspace-Paket integriert, bei dem es den Nutzern unter anderem bei der Auswertung von Daten oder der Optimierung von Inhalten behilflich ist. Jetzt gibt es eine neue generative Funktion in Google Sheet, die sehr praktisch sein kann. Ein neuer Befehl lässt Gemini alle Zellen nach euren Wünschen füllen.



Die generative Gemini-KI in den Workspace-Produkten kann für die Nutzer schon seit längerer Zeit Texte verfassen, bei der Formelerstellung helfen oder intelligente Auswertungen erstellen. Jetzt wird ein Update für die Tabellenkalkulation Google Sheets ausgerollt, das das KI-Modell mit einer neuen AI-Funktion kombiniert. Diese kann Zellen bei Bedarf automatisch auf Basis eines Prompts füllen.

Passenderweise zeigt man ein Beispiel, in dem Texte für Werbeanzeigen erstellt werden – vielleicht nicht gerade die Kernfunktion einer Tabellenkalkulation, aber sicherlich sowohl für Google als auch viele Unternehmen ein interessantes Einsatzgebiet. Mit der neuen Funktion „=AI(Prompt)“ lassen sich jetzt ganze Zellen auf Basis eines Prompts füllen. Das gilt optional entweder nur für die eine Zelle oder für einen ganzen Bereich mit allen ausgewählten Zellen.

Nutzt diese KI-Funktion beispielsweise dafür, um Nutzerfeedback zu kategorisieren, Produktbewertungen zusammenzufassen oder personalisierte Texte zu verfassen. Gemini kann sich dabei auf alle Daten beziehen, die in der Tabelle enthalten sind. Ihr müsst dafür kein KI- oder Tabellenkalkulationsexperte sein, sondern könnt die typische Prompt-Befehlsweise verwenden. Gebt dazu einfach =AI in eine beliebige Zelle ein, zusammen mit der Anweisung für Gemini. Gemini führt die Anfrage dann im angegebenen Bereich aus.

Die neue Funktion wird ab sofort für alle Nutzer im Rahmen des jüngsten Workspace Drop ausgerollt.

[Google-Blog]

