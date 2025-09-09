Google gibt endlich zu: Das offene Web ist im freien Fall – die Gemini-KI frisst den wichtigen Webseiten-Traffic

Google ist im modernen Web seit jeher die wichtigste Trafficquelle für die allermeisten Webseiten – und hat dementsprechend sehr großen Einfluss. Schon seit Monaten behauptet das Unternehmen, dass Webmaster keine Ahnung haben und der Traffic nicht sinkt, sondern steigt. Jetzt gibt es die Kehrtwende, denn erstmals gibt das Unternehmen in Gerichtsunterlagen zu, dass das freie Internet in der Krise steckt.



Die mittlerweile sehr tief in die Google Websuche integrierte Künstliche Intelligenz sorgt schon seit langer Zeit für Diskussionen, zum Teil unzufriedene Nutzer und allen voran aufgebrachte Webmaster. Denn die KI-Zusammenfassung und auch der KI-Modus sind reiner Trafficklau, auch wenn Google das seit langer Zeit abstreitet. Weil den Nutzern alle Informationen auf dem Silbertablett serviert werden, müssen diese nachvollziehbarerweise nicht mehr auf die Quelle klicken.

Seit langer Zeit streitet Google ab, dass der Webseiten-Traffic durch diese Tools sinkt und behauptete gar, dass der Traffic gar angestiegen ist und die Webmaster keine Ahnung haben, wie sie ihre Zahlen auswerten müssen. Das am Ende des Monats weniger Geld verdient wird, spielt dabei für Google keine Rolle. Umso interessanter ist jetzt die 180-Grad-Kehrtwende, die man in Gerichtsunterlagen vollzieht.

In den Unterlagen heißt es jetzt wortwörtlich: „Es ist Fakt, dass das offene Web heute massiv rückläufig ist.“ Oder anders gesagt, das offene Web befindet sich bereits in einem langsamen Tod, der wohl nicht aufzuhalten ist. Google argumentiert damit, dass das Unternehmen nicht zerschlagen werden darf, weil sich dieser Verfall sonst noch beschleunigen wird. Dass es Google selbst ist, dass für diesen Verfall verantwortlich ist, verschweigt man natürlich.

Meine Prognose: Jetzt gibt es Krieg im Web. Spätestens jetzt muss der Kniefall aller Webmaster, den sie vor Google machen, ein Ende haben.

» Google beklaut jetzt alle Webseiten: US-Medien gehen gegen den neuen KI-Modus auf die Barrikaden – zurecht

» Google bestreitet Traffic-Rückgang: Webmaster haben keine Ahnung und Gemini liefert angeblich mehr Klicks

» YouTube: Die neue KI-Suche ist eine Kriegserklärung gegen alle YouTuber – die Stimmung kippt (Meinung)

[The Verge]

Letzte Aktualisierung am 2025-09-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.