NotebookLM: Googles KI-Plattform erstellt jetzt Quiz für euch – Lernen und Wissensstand kontrollieren (Video)

Mit der KI-Plattform NotebookLM bietet Google allen Nutzern ein starkes Tool, um Inhalte schnell zu erfassen, übersichtlich darzustellen oder auch selbst zu begreifen. Jetzt rollt man schon wieder eine neue Funktion aus, die für das Verständnis sehr hilfreich sein kann: Es lässt sich zu jedem Themenbereich ein Quiz erstellen, mit dem der eigene Wissensstand abgefragt werden kann.



Die Entwicklung von NotebookLM schreitet wahnsinnig schnell voran, denn praktisch wöchentlich gibt es neue Funktionen, die den Nutzern beim Verständnis von komplexen Themengebieten helfen können. Erst vor wenigen Tagen wurden die neuen Audio Overviews ausgerollt und jetzt legt man mit einer Quiz-Funktion nach, die genau das tut, was die Bezeichnung vermuten lässt.

Alle Nutzer können in Kürze aus dem gesammelten Wissen innerhalb von NotebookLM ein Quiz erstellen lassen. Dieses läuft nach dem üblichen Prinzip, dass den Nutzern eine Frage gestellt wird sowie mehrere Antwortmöglichkeiten angeboten werden. Natürlich ist nur eine der Antworten richtig, während die anderen von der KI ausgedacht worden sind – endlich mal ein Feature, bei dem die Halluzination sinnvoll ist 🙂

Mit dieser Funktion kann das Wissen sicherlich leichter verarbeitet werden, als es mit einer endlos langen Auflistung von Fakten der Fall wäre. Jeder Mensch lernt ein wenig anders. Der eine braucht nur den Text, andere die Aufbereitung, andere benötigen Bilder, müssen es vorgelesen bekommen oder eben die Interaktion durch ein Quiz – NotebookLM kann mittlerweile alles abdecken. Und wer mehr über eine Frage wissen möchte, kann sich diese bzw. die dazugehörige Antwort auch noch erklären lassen.

Die Quiz-Funktion kann aber nicht nur für das Lernen selbst praktisch sein, sondern auch für den schnellen Selbsttest. Stecke ich schon so tief in dem Thema drin, dass ich den überwiegenden Teil der Fragen beantworten kann? Wenn ja, hat man alles richtig gemacht und wenn nicht, hat man sich vielleicht selbst überschätzt und macht noch weiter. Die neue Funktion wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt. Das KI-Modell Gemini hat schon vor einigen Monaten eine Quiz-Funktion mit Gemini 2.5 erhalten.

» NotebookLM: Google startet neue Audio Overviews – hilfreiche Zusammenfassungen in neuen Formaten

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-09-09 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.