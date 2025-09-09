Apple Livestream: YouTube zeigt die Präsentation des iPhone 17 und Apple Watch 11 heute Abend Live (Video)

Nachdem Google sein Smartphone-Event mittlerweile vorgezogen und die neuen Pixel-Smartphones bereits auf den Markt gebracht hat, lädt heute Abend endlich auch Apple zum Event. Der Konzern wird auf dem „Awe dropping“-Event das iPhone 17 vorstellen, die Apple Watch 11 und einige weitere Produkte. Wer das nicht verpassen möchte, kann heute Abend den YouTube Livestream verfolgen.



Jahrelang galt Apple als unantastbar, als Trendsetter im smarten Bereich und verkauft Smartphones wie warme Semmeln. Letztes gilt nach wie vor, doch das Thema KI hat man offenbar massiv unterschätzt und sollte langsam mit neuen Möglichkeiten nachlegen bzw. in diesem Fall eher vorlegen. Hoch sind die Erwartungen daran realistisch betrachtet eher nicht, doch vielleicht zaubert man ja auch mal wieder ein „one more thing“ aus dem Ärmel.

Was Apple alles präsentieren wird, werden wir heute Abend ab 19:00 Uhr deutscher Zeit Live verfolgen können. Das Unternehmen dreht zum „Awe dropping“-Event, das natürlich wie üblich auch bei YouTube im Livestream übertragen wird und daher von einem großen Nutzerkreis verfolgt werden kann. Das wird nicht nur für Apple-Fans interessant, sondern auch Pixel-Fans können einmal über den Tellerrand schauen und herausfinden, was die Konkurrenz tut.

Was wird heute Abend alles vorgestellt? Das iPhone 17 ist natürlich gesetzt, es ist der Fixpunkt des Events. Dieses wird wie üblich in unterschiedlichen Varianten erscheinen, einen ganz großen Schritt, ein Foldable oder eine andere Innovation ist aber nicht zu erwarten. Außerdem wird Apple die Apple Watch 11 vorstellen und vielleicht mit neuen AirPods nachlegen. Der exakte Inhalt der Präsentation ist noch nicht bekannt.

Google-relevante Ankündigungen sind nicht zu erwarten. Allerdings kapert Google das Apple-Event auch immer wieder für eigene Ankündigungen, die parallel dazu veröffentlicht werden oder neue Google-Funktionen für das iPhone enthalten. Sollte es etwas geben, erfahrt es natürlich sehr zeitnah hier im Blog.

