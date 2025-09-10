Android Auto 15 ist da: Gemini ist in den Startlöchern – Google rollt neue Major-Version jetzt für alle Nutzer aus

Google aktualisiert die Infotainment-Plattform Android Auto regelmäßig mit neuen Versionen, die nicht selten in kleineren Schritten für eine Handvoll Nutzer ausgerollt werden. Jetzt gibt es wieder eine Major-Version, die in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt wird und die Tür für Gemini in Android Auto ganz weit aufstoßen dürfte.


google maps android auto neu

Die vom Smartphone auf das Infotainment-Display gespiegelte Oberfläche von Android Auto hat ihren ganz eigenen Release-Zyklus, der nicht vom Betriebssystem abhängig ist und oftmals auch nicht den gängigen Regeln folgt. Nach zahlreichen Zwischenversionen hat Google jetzt wieder eine Major-Version veröffentlicht, deren gesamte Bezeichnung größeres erwarten lässt. In diesen Tagen rollt Android Auto 15 für alle Android-Nutzer aus.

Man sollte meinen, dass diese Major-Version inklusive halbrundem Jubiläum größere Änderungen oder Verbesserungen auf die Displays der Nutzer bringt – doch das ist leider nicht der Fall. Tatsächlich ist keine einzige Neuerung bekannt, es gibt lediglich eine simple Umformulierung bei der Theme-Auswahl und selbst die behobenen Probleme sind in ihrem Umfang nicht als relevant anzusehen. Dennoch hat man sich für eine Major-Version entschieden – sicherlich nicht umsonst.

gemini android auto 2

Gemini kommt
Diese Major-Version dürfte die Tür für den Start von Gemini in Android Auto ganz weit aufstoßen, denn schon seit Monaten gibt es Hinweise auf einen baldigen Start: Die Integration ist praktisch abgeschlossen, Gemini in allen Sprachen und Varianten verfügbar. Es wird nur noch auf den Startschuss gewartet, den wir für den 1. Oktober erwarten – parallel zum erwarteten Rollout von Gemini im Smart Home und auf Smart TVs.

Aktualisiert eure Android Auto-App auf die neueste Version, um beim Rollout ganz vorn mit dabei zu sein.

