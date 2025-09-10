Android Auto 15 ist da: Gemini ist in den Startlöchern – Google rollt neue Major-Version jetzt für alle Nutzer aus

Google aktualisiert die Infotainment-Plattform Android Auto regelmäßig mit neuen Versionen, die nicht selten in kleineren Schritten für eine Handvoll Nutzer ausgerollt werden. Jetzt gibt es wieder eine Major-Version, die in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt wird und die Tür für Gemini in Android Auto ganz weit aufstoßen dürfte.



Die vom Smartphone auf das Infotainment-Display gespiegelte Oberfläche von Android Auto hat ihren ganz eigenen Release-Zyklus, der nicht vom Betriebssystem abhängig ist und oftmals auch nicht den gängigen Regeln folgt. Nach zahlreichen Zwischenversionen hat Google jetzt wieder eine Major-Version veröffentlicht, deren gesamte Bezeichnung größeres erwarten lässt. In diesen Tagen rollt Android Auto 15 für alle Android-Nutzer aus.

Man sollte meinen, dass diese Major-Version inklusive halbrundem Jubiläum größere Änderungen oder Verbesserungen auf die Displays der Nutzer bringt – doch das ist leider nicht der Fall. Tatsächlich ist keine einzige Neuerung bekannt, es gibt lediglich eine simple Umformulierung bei der Theme-Auswahl und selbst die behobenen Probleme sind in ihrem Umfang nicht als relevant anzusehen. Dennoch hat man sich für eine Major-Version entschieden – sicherlich nicht umsonst.

Gemini kommt

Diese Major-Version dürfte die Tür für den Start von Gemini in Android Auto ganz weit aufstoßen, denn schon seit Monaten gibt es Hinweise auf einen baldigen Start: Die Integration ist praktisch abgeschlossen, Gemini in allen Sprachen und Varianten verfügbar. Es wird nur noch auf den Startschuss gewartet, den wir für den 1. Oktober erwarten – parallel zum erwarteten Rollout von Gemini im Smart Home und auf Smart TVs.

Aktualisiert eure Android Auto-App auf die neueste Version, um beim Rollout ganz vorn mit dabei zu sein.

