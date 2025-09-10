Google One: Neues KI-Abo ‚Google AI Plus‘ startet für erste Nutzer – günstiges Gemini und 200 GB-Speicher

Wer aus dem KI-Modell Gemini noch mehr herausholen möchte, kann schon seit längerer Zeit ein Abo bei Google One abschließen, das neben zusätzlichem Speicherplatz auch die stärkere KI im Gepäck hat. Jetzt hat das Team ein neues Abo angekündigt, das für aufstrebende Märkte und deren KI-Bedürfnisse konzipiert ist: Mit Google AI Plus startet in Kürze ein günstiges Paket.



Das KI-Modell Gemini kann bekanntlich in unterschiedlichen Stufen verwendet werden, wobei diese bei Privatnutzern vom jeweiligen Google One-Paket abhängen. Vor einigen Monaten hat man sich mit Google One AI Pro und Google One AI Ultra ganz neu aufgestellt und jetzt startet ein weiteres Paket, das zunächst nur für wenige Märkte angeboten werden soll. Es soll die Nutzer abholen, die mehr Leistung für ein schlankes Budget möchten.

Das neue Abo nennt sich Google AI Plus (interessanter nicht „Google One AI Plus“) und ist laut Ankündigung „designed to empower people in emerging markets to do more with Google AI, for less.“ Das zeigt sich an der gebotenen Leistung, die natürlich unter dem des Standardpakets liegt. Die Nutzer können Gemini 2.5 Pro mit mehr als fünf Anfragen füttern, aber mit weniger als 100 pro Tag. Die genauen Limits sind noch nicht bekannt, doch es liegt zwischen der kostenlosen Variante und der AI Pro-Variante.

In puncto Intelligenz erhält Gemini mit dem neuen Paket 128K Token, während es für kostenlose Nutzer nur 32K Token und für AI Pro-Abonnenten bis zu einer Million Token sind. Außerdem gibt es Zugang zum neuen Videogenerator Veo 3 Fast sowie zu eingeschränkten Versionen von Gemini Flow und Gemini Whisk. Also auch im Medienbereich ist man damit für den Anfang gut aufgestellt. Zusätzlich wird die KI-Seitenleiste in den Workspace-Apps aktiviert und die Nutzer erhalten 200 Gigabyte Speicherplatz.

Das Paket wird zunächst nur in Indonesien starten, das man als Testmarkt ausgewählt hat. Preislich soll es umgerechnet 4,56 Dollar pro Monat kosten, im Vergleich zu 18,79 Dollar für Google One AI Pro. Eine echte Umrechnung ist aufgrund der Gegebenheiten kaum möglich.

