Pixel-Smartphones: Google verdoppelt Verkaufszahlen, Apple verliert Marktanteile, Samsung stagniert

Veröffentlicht am von Jens
pixel 

Google ist mit den Pixel-Smartphones schon seit längerer Zeit immer erfolgreicher unterwegs, hat die Marke längst in den Köpfen der Menschen etabliert und kann immer mehr Geräte verkaufen. Jetzt gibt es wieder neue Zahlen von den Marktforschern für das erste Quartal 2025, die man sich bei Google Pixel sicherlich einrahmen kann: Es ist die mit Abstand am schnellsten wachsende Premium-Marke.


pixel 10 smartphones

Die Pixel-Smartphones feiern im nächsten Jahr bereits ihr zehntes Jubiläum und können auf einer guten Basis in den Abschluss des ersten Jahrzehnts starten. Denn schon seit längerer Zeit kennen die Verkaufszahlen und Marktanteile nur die Richtung nach oben, wobei sich das Wachstum nach wie vor beschleunigt. Jetzt haben die Marktforscher von Counterpoint Research neue Zahlen für das 1. Quartal 2025 veröffentlicht, die bei Google Pixel sehr gut ankommen dürften.

pixel hj1 2025

Der Gesamtmarkt der Premium-Smartphones (über 600 Dollar UVP) ist im Jahresvergleich um acht Prozent gewachsen. Google hat in diesem Zeitraum dank der Pixel 9-Smartphones ein Wachstum von 105 Prozent hingelegt und die Verkaufszahlen damit mehr als verdoppelt. Gefolgt von Xiaomi mit 55 Prozent Wachstum, Huawei mit 24 Prozent Wachstum und Samsung stagniert mit sieben Prozent Wachstum. Das nach wie vor in diesem Bereich dominierende Apple wuchs nur um 3 Prozent, also weit unter dem Markt und musste damit drei Prozentpunkte Anteil abgeben.

Es zeigt sich, dass Google Pixel zwar nach wie vor in einer Nische steckt, diese sich aber mittlerweile in die globale Top5 vorgearbeitet hat. Würde man das Wachstum auch in den nächsten zwei Jahren bei der Verdopplung halten können, wäre ein Sprung in die Top3 hinter Apple und Samsung denkbar. Das wird stark vom Erfolg der Pixel 10-Smartphones sowie der kommenden Pixel 11-Smartphones abhängen. Vielleicht ist die Konzentration auf den Smartphone-Bereich daher für Google der richtige Weg:

» Pixel: Wo will Google eigentlich hin? Zahlreiche Absagen lassen auf stärkere Portfolio-Konzentration schließen

[Counterpoint Research]

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 128GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera,... 899,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Porcelain, 256GB Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem,... 1.199,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 256GB Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr... 1.299,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Polished Silver – Sportarmband in Porcelain – WLAN Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und... 399,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Hazel Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... 149,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2025-09-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket