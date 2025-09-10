Pixel-Smartphones: Google verdoppelt Verkaufszahlen, Apple verliert Marktanteile, Samsung stagniert

Google ist mit den Pixel-Smartphones schon seit längerer Zeit immer erfolgreicher unterwegs, hat die Marke längst in den Köpfen der Menschen etabliert und kann immer mehr Geräte verkaufen. Jetzt gibt es wieder neue Zahlen von den Marktforschern für das erste Quartal 2025, die man sich bei Google Pixel sicherlich einrahmen kann: Es ist die mit Abstand am schnellsten wachsende Premium-Marke.



Die Pixel-Smartphones feiern im nächsten Jahr bereits ihr zehntes Jubiläum und können auf einer guten Basis in den Abschluss des ersten Jahrzehnts starten. Denn schon seit längerer Zeit kennen die Verkaufszahlen und Marktanteile nur die Richtung nach oben, wobei sich das Wachstum nach wie vor beschleunigt. Jetzt haben die Marktforscher von Counterpoint Research neue Zahlen für das 1. Quartal 2025 veröffentlicht, die bei Google Pixel sehr gut ankommen dürften.

Der Gesamtmarkt der Premium-Smartphones (über 600 Dollar UVP) ist im Jahresvergleich um acht Prozent gewachsen. Google hat in diesem Zeitraum dank der Pixel 9-Smartphones ein Wachstum von 105 Prozent hingelegt und die Verkaufszahlen damit mehr als verdoppelt. Gefolgt von Xiaomi mit 55 Prozent Wachstum, Huawei mit 24 Prozent Wachstum und Samsung stagniert mit sieben Prozent Wachstum. Das nach wie vor in diesem Bereich dominierende Apple wuchs nur um 3 Prozent, also weit unter dem Markt und musste damit drei Prozentpunkte Anteil abgeben.

Es zeigt sich, dass Google Pixel zwar nach wie vor in einer Nische steckt, diese sich aber mittlerweile in die globale Top5 vorgearbeitet hat. Würde man das Wachstum auch in den nächsten zwei Jahren bei der Verdopplung halten können, wäre ein Sprung in die Top3 hinter Apple und Samsung denkbar. Das wird stark vom Erfolg der Pixel 10-Smartphones sowie der kommenden Pixel 11-Smartphones abhängen. Vielleicht ist die Konzentration auf den Smartphone-Bereich daher für Google der richtige Weg:

