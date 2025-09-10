NotebookLM: Neue Funktion erstellt Karteikarten für das einfache Lernen – Flashcards werden ausgerollt (Video)

Die KI-Plattform NotebookLM konzentriert sich derzeit darauf, den Nutzern die aufbereiteten Informationen so komfortabel wie möglich zu präsentieren und dafür zu sorgen, dass diese einen spürbaren Lerneffekt haben. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, die auf Basis der im Workbook enthaltenen Informationen Karteikarten erstellen und diese zum Lernen anbieten kann.



Google baut den Funktionsumfang von NotebookLM in hohem Tempo aus, wobei man sich derzeit auf die Aufbereitung von Informationen konzentriert. Bisher konnten Nutzer schon Audio-Übersichten erstellen, Video-Übersichten erstellen oder auch Berichte und Mind Maps anfertigen. Jetzt kommt ein neuer Inhaltstyp dazu, der eher den klassischen Weg geht, der aber dennoch sehr effektiv sein kann: Karteikarten.

Die neue Funktion der „Flashcards“ ermöglicht es, aus den Inhalten im Workbook automatisiert Karteikarten zu erstellen. Dazu muss lediglich ein Button gedrückt werden, einige Sekunden gewartet werden und schon sind die Karteikarten in unterschiedlicher Anzahl bereit. Diese stehen weiterhin in der Seitenleiste bereit und können interaktiv geöffnet werden. Darauf findet sich jeweils eine Frage sowie auf der digitalen Rückseite die Antwort. Wer mehr wissen möchte, kann sich die Antwort ausführlich erklären lassen.

Die Inhalte werden automatisch ausgewählt, aufbereitet und die Karteikarten mit ihren Fakten einmalig dynamisch erstellt. Ändert sich der Inhalt des Workbooks, bleiben die Karteikarten dennoch mit denselben Fakten erhalten. Möchte man alle neuen Informationen abdecken, müssen die Flashcards neu erstellt werden.

Erst gestern hatten wir über die neue Quiz-Funktion berichtet, die in eine ähnliche Kerbe schlägt und es den Nutzern ermöglichen soll, die Informationen mehr oder weniger spielerisch zu verinnerlichen.

