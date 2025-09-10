YouTube Music: Nur noch drei Songtexte pro Monat – Google testet Einschränkungen für Gratisnutzer

Googles Musikstreamingplattform YouTube Music kann immer mehr Nutzer gewinnen, die den Funktionsumfang aus Musik, Musikvideos, KI-Features und auch Songtexten zu schätzen wissen – selbst in der kostenlosen Variante. Doch letztes dürfte man schon bald kürzen, denn jetzt zeigt sich bei ersten Nutzern eine Beschränkung für den Abruf von Songtexten. Nach drei Titeln pro Monat ist Schluss.



YouTube Music steht sowohl in einer kostenpflichtigen Premium-Variante als auch in einer kostenlosen Version zur Verfügung, wobei sich der Funktionsumfang kaum unterscheidet – natürlich abgesehen von der Werbefinanzierung bei der Gratisversion. Doch jetzt scheint Google die Varianten etwas mehr differenzieren zu wollen und setzt dafür bei einem Feature an, das das Unternehmen Geld kostet – nämlich den Abruf der Songtexte.

Bei einigen Nutzern der Gratisvariante taucht in diesen Tagen der Hinweis auf, dass sie nur drei Songtexte kostenlos abrufen können und darüber hinaus ein Premium-Abo benötigen. Wörtlich heißt es, wie ihr am Screenshot sehen könnt, dass die Nutzer die „Songtexte mit Premium freischalten“ können. Tut man dies nicht, ist nach den drei abgerufenen Songtexten Schluss und die Funktion wird gesperrt.

Unklar ist derzeit, ob es drei Songtexte überhaupt sind, drei Songtexte pro Monat oder gar drei Songtexte pro Tag oder Woche. Weil Spotify im vergangenen Jahr einen ähnlichen Test durchgeführt hat, dürften damit wohl Monate gemeint sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir würden sogar drei Songtexte pro Jahr reichen – aber das sieht bei anderen Nutzern natürlich etwas anders aus.

Aktuell ist das nur ein Testlauf, der wohl noch mehr Nutzer zum Premium-Abo motivieren soll. Weil Google die Songtexte einkauft, könnte sich daraus für das Unternehmen auch eine minimale Ersparnis geben. Ob Google die Texte einmalig kauft oder pro Abruf an die Datenlieferanten zahlt, ist nicht bekannt.

