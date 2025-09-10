Google Chrome: Browser verliert viele deutsche Nutzer – Marktanteile in Deutschland auf der Achterbahn

Der Browser Google Chrome ist weltweit an der Spitze und kann auch nach vielen Jahren noch immer neue Nutzer von sich begeistern – außer in Deutschland. Denn während die weltweiten Marktanteile immer weiter wachsen und kürzlich einen neuen Meilenstein knacken konnten, geht es hierzulande laut Marktforschern überraschend steil bergab. Mozilla und Microsoft können Googles tatsächlich immer mehr Anteile abnehmen.



Es ist Google innerhalb weniger Jahre gelungen, den Chrome-Browser zu einer relevanten Größe zu machen und fast schon in Rekordzeit an die Spitze des Browsermarktes zu bringen. Erst vor wenigen Tagen hatten wir berichtet, dass Google Chrome weltweit mehr als 70 Prozent Marktanteil hat – mit nach wie vor steigender Tendenz. Man sollte meinen, dass das in Deutschland recht ähnlich ist – doch weit gefehlt.

Wie aktuelle Zahlen von StatCounter zeigen, nimmt der Anteil von Google Chrome in Deutschland immer weiter ab. Aktuell hat der Browser einen Anteil von 52,6 Prozent. Das ist nicht wenig, aber im Vergleich zum bisherigen Höchststand von 66,6 Prozent im April ein massiver Verlust an Marktanteilen. Wie es kommt, dass Google Chrome in Deutschland dermaßen auf Talfahrt sein soll, kann ich mir persönlich eigentlich nur mit Messfehlern erklären, die sich jetzt vielleicht wieder normalisieren.

Schaut man sich das gesamte Diagramm an, kann man eher den Anfang von 2025 als Messfehler bezeichnen, während es sich jetzt wieder in die normalen Regionen über 40 Prozent einpendelt. Der damalige Aufschwung ging stark zulasten von Mozilla Firefox und Microsoft Edge, während die beiden jetzt wieder stark nach oben streben. Es ist nicht davon auszugehen, dass ganze 14 Prozent aller deutschen Internetnutzer innerhalb eines Jahres zwei Mal ihren Browser gewechselt haben.

Dennoch zeigt sich, dass es Google hierzulande etwas schwerer hat als im Rest der Welt und die Konkurrenz neben Microsoft und Mozilla auch mit Apples Safari sowie Opera einiges an Luft zum Atmen hat.

