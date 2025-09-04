Google Chrome: Marktanteil geht durch die Decke – wird jetzt von 70 Prozent aller Nutzer verwendet (Infografik)

Google ist mit dem Chrome-Browser sehr erfolgreich, das ist kein großes Geheimnis. Gar so erfolgreich, dass bis vor wenigen Tagen ein Zwangsverkauf im Raum gestanden hat. Jetzt haben Marktforscher neue Zahlen veröffentlicht, die zeigen, dass die Anteile des Browsers nach wie vor wachsen und im vergangenen Monat eine neue Schallmauer durchbrochen haben.



Dass Google Chrome der weltweit meistgenutzte Browser ist, dürfte vielen Nutzern bekannt sein. Tatsächlich hat die Verbreitung noch immer kein Ende und hat sich schon gar nicht umgekehrt, denn die Anteile wachsen praktisch in jedem Quartal. Im vergangenen Monat August konnte man erstmals die Schallmauer von 70 Prozent Marktanteil durchbrechen. Es wird nicht mehr lang dauern, bis drei von vier Nutzern den Chrome-Browser nutzen.

Für die Konkurrenz bleibt dementsprechend nicht mehr viel übrig, auch wenn einige große Namen darunter sind: Weltweit der zweitmeistgenutzte Browser ist Microsoft Edge mit 11,8 Prozent. Für Apples Safari bleiben nur noch 6,34 Prozent und der Abstieg von Mozilla Firefox geht mit jetzt nur noch 4,8 Prozent immer weiter. Browser-Veteran Opera kommt auf knapp über zwei Prozent und hält seinen Platz damit seit vielen Jahren.

Ein Blick auf obigen Chart zeigt, dass die Anteile von Google Chrome seit Mai geradezu sprunghaft angestiegen sind: 65,17 Prozent im Mai, 66,59 Prozent im Juni, 69,75 Prozent im Juli und jetzt die 70,3 im August. Betrachtet wurden alle Desktopbrowser weltweit, die Android-Anteile sind also nicht mit dabei. Interessanterweise ging der Chrome-Sprung vor allem zu Lasten von Microsoft Edge.

Warum in den letzten vier Monaten so viele Nutzer von Edge zu Chrome gewechselt haben, kann ich mir selbst nicht erklären.

