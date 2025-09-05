Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Google legt zum ersten Mal im Monat September nach und hat für Smartphone-Nutzer kürzlich das neue Google System Update veröffentlicht. Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder eine Reihe von Neuerungen für Smartphone, Tablets und andere Geräte. Der weitgehend modulare Aufbau des Android-Betriebssystems macht es möglich, dass Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und einzeln in mehreren Wellen ausrollen kann.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Wer möchte, kann die Google System Updates aktivieren oder deaktivieren.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier nun die Updates für die erste Runde im September, die Verbesserungen rund um die Kontoverwaltung, die Geräteverbindungen, für Wallet, den Google Play Store sowie für Sicherheit und Notfälle im Gepäck haben. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neusten Einträge am Anfang der Liste befinden.









Google System Updates im September 2025:

Google Play-Dienste, Version 25.34 (01.09.2025) Kontoverwaltung [Smartphone] Fehlerkorrekturen im Bereich Dienste für die Kontoverwaltung. Geräteverbindung [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps.

[Smartphone, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google‑ und Drittanbieter‑Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps. Sicherheit & Notfälle [Smartphone] Mit diesem Update ist jetzt die Sicherung und Wiederherstellung für den Diebstahlschutz verfügbar. Wallet [Smartphone, Wear] Sie können jetzt eine kontaktlose Transaktion authentifizieren, wenn Ihr Smartphone länger als 30 Sekunden gesperrt bleibt. Google Play Store, Version 47.8 (01.09.2025) [Smartphone] Snippets enthalten jetzt relevantere Ergebnisse.

