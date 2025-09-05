Pixel Wetter: Google startet neue Wetter-App für Pixel Watch – neue Oberfläche für Smartwatches kommt

Vor einiger Zeit hat Google die exklusive App Pixel Wetter veröffentlicht, die einen umfangreichen und schicken Wetterbericht auf die Smartphones bringt. Bisher lässt sich die App nur auf den Pixel-Smartphones verwenden, doch jetzt steht diese auch für die Pixel Watch in den Startlöchern. Diese dürfte in Kürze allen Nutzern einer Pixel-Smartwatch angeboten werden.



Auch auf der Smartwatch kann der Wetterbericht sehr nützlich sein, sowohl für die aktuelle Wetterlage als auch die nächsten Stunden und natürlich die Prognosen für die kommenden Tage. Das weiß man auch bei Google und wird schon bald Pixel Wetter für die Pixel Watch starten. Im Play Store zeigen sich bereits Smartwatch-Screenshots von der Wetter-App, sodass der Start trotz fehlender Ankündigung als offiziell bestätigt angesehen werden kann.

Die Oberfläche orientiert sich am Aufbau der Smartphone-Version, setzt aber aus Platzgründen auf abgespeckte Informationen, eine strukturierte Kacheldarstellung und natürlich mehrere Seiten mit Scrollmöglichkeiten. Auf der Startseite gibt es das aktuelle Wetter zu sehen, die Wetterlage, die gefühlte Temperatur sowie die erwartete Höchsttemperatur und niedrigste Temperatur und die Niederschlagswahrscheinlichkeit.

Am oberen Rand ist stets der Ort zu sehen, auf den sich der Wetterbericht bezieht und am unteren Rand sehen wir eine Zusammenfassung in sehr wenigen Wörtern (wie im Beispiel „teilweise bewölkt“. Auf weiteren Seiten lassen sich Informationen zur aktuellen UV-Strahlung abrufen, zum maximal erwarteten UV-Wert, zum Sonnenaufgang und auch Sonnenuntergang. Wer stets informiert bleiben möchte, kann die Homescreen-Kacheln verwenden.

Es soll eine Reihe von Kacheln geben, die die wichtigsten Informationen auf einen Blick zusammenfassen. In diesem Bereich dürfte man nach dem ersten Release sicherlich noch weiter ausbauen. Wir erwarten, dass der Start der App mit dem Verkaufsstart der Pixel Watch 4 Anfang Oktober erfolgen wird und dann direkt auch auf älteren Pixel Watches angeboten wird. Ob Google die Wear-App „Wetter“ weiter pflegen wird, lässt sich noch nicht sagen.

