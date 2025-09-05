Android 16: Wo ist der Desktopmodus? Google hat den Start wohl schon wieder verschoben (Screenshots)

Google hat am Mittwoch die neueste Generation von Android 16 veröffentlicht, die einen ganzen Schwung von Neuerungen sowie die brandneue Material Expressive-Oberfläche im Gepäck hat. Doch aufmerksamen Nutzern wird aufgefallen, dass eine ganz wichtige Neuerung gefehlt hat, die von Google schon vor langer Zeit angekündigt wurde: Wo ist der Android Desktopmodus?



Das neue Android 16 QPR1 ist da, das in Begleitung des Pixel Feature Drop und Android Feature Drop gekommen ist – vermeintlich ein großer Schwung an Neuerungen. Doch in diesem Monat fielen alle drei Ausgaben sehr enttäuschend aus, denn die Liste der Neuerungen war mehr als übersichtlich und gerade bei den Feature Drops hat man eher ein Sammelsurium an Dingen präsentiert, die eben zufällig fertig geworden sind. Aber gut, Sommerpause, alles Okay.

Doch das eigentlich Highlight von Android 16 fehlte ebenfalls und wurde von Google bislang vollständig verschwiegen: Nämlich der Android Desktopmodus. Bis vor wenigen Wochen hieß es, dass man mit Android 16 QPR1 zwei große Schritte machen möchte, nämlich einen für das neue Material 3 Expressive Design und einen weiteren mit dem Desktopmodus, der es ermöglichen soll, das Smartphone oder Tablet an ein großes Display anzuschließen.

Wir haben euch den Desktopmodus hier im Blog schon mehrfach und stets aktuell ausführlich vorgestellt, denn Google arbeitet seit vielen Jahren an dieser Oberfläche und hat sie selbst für Android 16 QPR1 in Aussicht gestellt. Die Ankündigungen sind nach wie vor in den offiziellen Google-Blogs zu finden, doch seit dem Release will man davon offenbar nichts mehr wissen.









Kommt der Android Desktopmodus überhaupt noch?

Wenn wir uns die Geschichte von Android auf dem Desktop ansehen, kann einen schnell das Gefühl beschleichen, dass man den Start schon wieder abgesagt hat und das aktuelle Projekt begräbt. Denn von Ankündigungsmeister Google hätten wir uns erwarten können, dass man beim Start von Android 16 QPR1 davon spricht, dass der Desktopmodus „später in diesem Jahr“ kommen wird. Stattdessen: Nichts. Keine Rede vom Modus und die gesamte Ankündigung bezog sich praktisch auf das neue Material 3 Expressive Design.

Weil sich Google nicht mehr zu dem Modus äußert, gehe ich davon aus, dass dieser nicht mehr nachgeliefert wird und auch nicht mit Android 16 QPR2 kommt. Viel mehr müssen wir auf das mutmaßlich schon in zwei Monaten kommende Android 17 hoffen, bei dem der Modus dann wirklich eine große Rolle spielen könnte. Aber ich habe auch noch eine zweite Vermutung, die ich hier im Blog schon vor einigen Wochen einmal zu digitalem Papier gebracht habe:

Denn Google arbeitet an zwei Android-Desktops. Einmal für Smartphones und Tablets als gestreckte Oberfläche, die vom mobilen Gerät gesteuert wird, und einmal am echten Betriebssystem für Chromebooks. Es ergibt keinen Sinn, diese Projekte getrennt zu entwickeln, daher könnte es hinter den Kulissen zu einer Zusammenführung und deutlichen Verzögerung gekommen sein. Vielleicht erfahren wir ja bald mehr…

