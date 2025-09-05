Google Fotos: Neuer Bereich für kreative Inhalte startet – Fotos in Videos verwandeln und Fotostil ändern (US)

Auf der Fotoplattform Google Fotos zieht die Künstliche Intelligenz immer stärker und macht jetzt mit dem etwas breiteren Rollout des Create-Tabs einen großen Sprung. Dieser ermöglicht es, aus den bereits in der Cloud befindlichen Bildern mehr herauszuholen: Mit der Remix-Funktion lässt sich der Stil ändern und mit der neuen Foto-zu-Video-Funktion Leben in jedes Bild bringen.



Die Künstliche Intelligenz ist schon seit dem Start der Plattform ein fester Bestandteil, auch wenn diese nicht in ihrer heutigen generativen Form sichtbar geworden ist. Zunächst kam sie für die Suchfunktion, die automatische Kategorisierung oder auch die Gesichtserkennung zum Einsatz. Dann folgte mit dem Magischen Editor erstmals eine etwas sichtbarere Integration und jetzt darf es mit den neuen generativen Funktionen noch etwas mehr sein, das sich im neuen Tab „Create“ zusammenfindet. Dieser startet zunächst nur für US-Nutzer, dürfte aber bald international angeboten werden.

Als Erstes ist die Foto-zu-Video-Funktion gestartet, die jetzt dank Integration von Gemini Veo 3 noch mehr Möglichkeiten bietet. Die Nutzer erhalten mit simplen Vorschlägen die Möglichkeit, aus jedem Bild ein kurzes Video oder eine Animation zu machen – dies ist derzeit noch auf eine Länge von vier Sekunden beschränkt. Auch das kann noch als Anfangsphase der Funktion gewertet werden, die zukünftig deutlich ausgebaut werden und umfangreichere Funktionen bieten soll. Einige Beispielvideos sowie einen Ausblick auf die Zukunft findet ihr im verlinkten Artikel.

Erst vor wenigen Wochen hat man die Google Fotos Remix-Funktion gestartet, mit der sich die abgelegten Fotos der Nutzer in einen anderen Stil verwandeln lassen. Einfach das Bild auswählen, den Stil auswählen und schon wird der entsprechende KI-basierte Filter angewendet. Das liefert gute Ergebnisse und ist schon heute mehr als nur ein Goodie, denn die Werke sind nicht nur lustig oder Hingucker, sondern können auch ansprechend und gut nutzbar sein.









Google Fotos bekommt einen Create-Bereich

Um solche Funktionen leichter zugänglich zu machen, ist kürzlich der Create-Tab gestartet, in dem all diese Funktionen und zukünftig noch mehr gesammelt werden. Dieser befindet sich bei US-Nutzern in der Hauptnavigation der App und ist das neue zu Hause für alle Freunde der kreativen Bildnutzung. Der Tab „Create“ zeigt alle Funktionen – darunter „Foto zu Video“, „Remix“, „ Collagen“ , „Highlight-Videos“ und mehr – an einem Ort, damit ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen können.

Bei diesen bereits bestehenden Funktionen wird es aber nicht bleiben, denn man sieht den Bereich wohl auch als Anlaufstelle für neue Experimente, sodass Nutzer immer wieder vorbeischauen sollten, ob es etwas Neues zum Entdecken gibt. Man möchte dort immer wieder neue Experimente anbieten, von den Nutzern Feedback erhalten und auch die Lieblingstools der Nutzer optimieren. Wann dieser Tab und die neuen Funktionen in Deutschland bzw. außerhalb der USA eingeführt werden, lässt sich noch nicht sagen, aber aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten von Gemini im medialen Bereich wird es wohl nicht mehr lang dauern.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-09-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.