Android Update: Feature Drop, Google sagt Tablets ab, AOSP wird zur Festung, weniger Kameras und Desktop

Die erste Woche im neuen Monat September geht zu Ende und hat uns wieder sehr viele interessante Schlagzeilen rund um Android gebracht: Google hat das neue Android 16 veröffentlicht, ein Feature Drop, sagt Tablets für die Zukunft ab und wir berichten über Kameras und den Desktopmodus. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Der September beginnt gleich mit großen Updates rund um Android und das Ökosystem, denn Google hat einen Schwung an Neuerungen mit dem Android Feature Drop und Android 16 QPR1 veröffentlicht. Aber wir berichten auch über Android-ChromeOS, über Googles Tablet-Absagen und spekulieren über den fehlenden Desktopmodus. Auch die vergangene Woche hielt einiges in der Android-Welt bereit, über das wir natürlich zeitnah informiert haben. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Chromebook-Nutzer sorgen sich vor Android

Google wird die beiden Betriebssysteme Android und ChromeOS miteinander fusionieren, sodass sich langfristig nur das mobile Betriebssystem durchsetzen wird. Das hat natürlich unmittelbare Folgen für Chromebook-Nutzer, denn die Plattform ist auf dem Abstellgleis und wird schon jetzt spürbar langsamer weiterentwickelt. Das bringt einige Sorgenfalten.

» Chromebook-Nutzer sorgen sich vor Android-ChromeOS-Fusion

Google hält Tablets für überflüssig

Obwohl Google erst vor zwei Jahren das Pixel Tablet auf den Markt gebracht hat, sagt man diese Produktkategorie schon wieder ab und tritt auch noch heftig nach. Man hält Tablets für sinnlos, gar für schrecklich und sieht absolut kein Einsatzgebiet. Eigentlich wollte man nur sagen, dass es demnächst kein Google-Tablet mehr geben wird, doch nach diesem Rundumschlag wäre selbst die Android-Tablet-Zukunft in Frage zu stellen.

» Google hält Android-Tablets für überflüssig und schrecklich









Google macht AOSP zur Festung

Google macht Android zunehmend zur Festung, und zwar nicht nur die Variante mit den eigenen Diensten. Denn auch das AOSP hat immer mehr Einschränkungen, die demnächst wachsen werden. Android soll schon ab dem kommenden Jahr nur noch dann Apps installieren und starten, wenn die Entwickler bei Google zertifiziert sind. Ist das nicht der Fall, wird die App-Installation vom Betriebssystem verweigert.

Das ist nicht die erste Einschränkung beim Sideloading. Mehr dazu im verlinkten Artikel:

» Google macht AOSP immer mehr zur Festung – zu viel?

Apps von anderen Geräten löschen

Der Google Play Store wird schon bald eine neue Funktion erhalten, mit der sich Android-Apps auch von anderen Geräten löschen lassen. Nutzer können einfach die entsprechende App im Google Play Store aufrufen, sehen alle anderen Geräte, auf denen die App installiert ist, und können diese von dort entfernen. Wie das genau funktioniert, könnt ihr auf den Screenshots im folgenden verlinkten Artikel sehr gut sehen.

» Google Play Store kann bald Apps von anderen Geräten löschen

Smartphones haben immer weniger Kameras

Interessant: Obwohl der Fotografie nach wie vor eine sehr große Rolle zukommt, nimmt die Anzahl der in Smartphones verbauten Kameras ab. Im letzten Quartal ging es so wie schon in den Quartalen zuvor abwärts. Eine sehr interessante Statistik, die uns auch zeigt, dass die Technologien vorankommen, aber auch die Hersteller sparen wollen, wo es nur geht. Bei Google geht es derzeit noch in die andere Richtung, denn das Pixel 10 hat gar mehr Kameras als der Vorgänger.

» Smartphone-Hersteller verbauen immer weniger Kameras









Google behält Kontrolle über Android

Das war ein Paukenschlag zum Anfang der Woche, der für Google glücklicherweise gut ausgegangen ist: Das US-Gericht hat geurteilt, dass Google den Chrome-Browser nicht verkaufen muss – was enorm große Auswirkungen auf viele Bereiche im Unternehmen, aber langfristig auch das gesamte Web gehabt hätte. Aber es ging auch um Android, denn Google hätte die weitgehende Kontrolle über das Betriebssystem verlieren können – mit ungewissem Ausgang.

Jetzt wissen wir: Google darf auch Android behalten, die volle Kontrolle ausüben und darf es weiterhin auch monetarisieren.

» Google behält Kontrolle über Android und Chrome

Android 16 QPR1 wird ausgerollt

Google hat die Android 16 QPR1 veröffentlicht, auf die die Nutzer lange Zeit warten mussten. Das neue Betriebssystem bringt funktionell nur wenige Neuerungen, zeichnet sich aber vor allem durch das neue Material 3 Expressive Design aus, das an allen Stellen zum Einsatz kommt. Die wirklich große Neuerung, auf die viele Nutzer gewartet haben, hat es leider nicht in die finale Version geschafft. Warum, lässt sich noch nicht sagen. Worum es geht, erfahrt ihr am Ende dieses Artikels.

» Google bringt Android 16 QPR1 auf Pixel-Smartphones

Android Feature Drop mit neuen Funktionen

Parallel zum Pixel Feature Drop und Android 16 QPR1 hat Google auch ein Android Feature Drop veröffentlicht, das wie üblich alle drei Monate erscheint. Auch in diesem Monat gibt es einige Verbesserungen, wobei es etwas gemächlicher zugeht als in den Monaten zuvor. Aber vielleicht holt man auch nur Schwung für die nächste Ausgabe, die dann immerhin schon in der Weihnachtszeit erscheint.

» Android Feature Drop bringt einige neue Funktionen









Google Messages mit neuer Galerie-Ansicht

Der Messenger Google Messages baut die Galerie-Ansicht wieder um und löst nun die Kameras aus deren Ansicht. Damit nimmt man eines der letzten Updates wieder zurück, das bei den Nutzern nicht gut angekommen ist.

» Google Messages trennt Galerie und Kamera

Android-Desktopmodus mit Fragezeichen

Eigentlich wäre der Android-Desktopmodus das große Thema von Android 16 QPR1 gewesen – doch daraus ist erst einmal nichts geworden. Google bringt den Modus nicht in die neue Version und hat diesen bisher auch nicht mehr erwähnt. Es scheint so zu sein, dass man den Modus jetzt erst einmal wieder totschweigt und sich erst später dazu äußert, was diesem widerfahren sein könnte. Eine Vermutung findet ihr auch im ersten verlinkten Artikel, und dieser hat etwas mit ChromeOS zu tun.

» Google wagt doppelten Anlauf mit Android-Desktopmodus

» Wo bleibt Googles versprochener Android-Desktopmodus?

